Un 19enne ha ucciso a coltellate madre, padre e fratello

Un 19enne, con nazionalità italiana e tedesca, ha ucciso a coltellate i genitori e il fratello in un appartamento di un condominio di Hohentengen, un piccolo Paese del Baden-Wurttemberg, in Germania. Stando a quanto riportano i media locali, il crimine è stato commesso nella serata del 26 marzo, intorno alle ore 21, e il sospettato è stato subito posto in custodia cautelare. Il sito dell'Unione sarda precisa che i genitori, di 58 e 61 anni, erano di Silius e Ballao, nel Cagliaritano. Il fratello 34enne è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. La sorella, l'unica sopravvissuta al massacro, è rimasta gravemente ferita, anche lei con un'arma da taglio. È stata trasportata in ospedale in un elicottero, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 19enne è stato arrestato sul posto. Il giovane "si è lasciato arrestare senza opporre resistenza", come ha detto Rahel Diers, portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen. Un giudice istruttore ha già emesso l'ordine di arresto con l'accusa di triplice omicidio e di tentato omicidio doloso. Il movente è ancora in corso di accertamento. Un vicino di casa ha riferito ai media locali che negli ultimi anni il giovane ha dato più volte in escandescenza, con episodi violenti, a causa dell'uso di stupefacenti.