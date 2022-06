Il Paese in cui il 2 per cento della popolazione è in prigione

Detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate e morti sotto custodia. È questo il clima di terrore che sta vivendo El Salvador, dove ormai, quasi il 2 per cento dell'intera popolazione adulta del Paese si troverebbe dietro le sbarre. Per avere un termine di paragone, in Italia, questa percentuale si attesta attorno allo 0,09 per cento.

Amnesty International ha accusato il governo salvadoregno di aver commesso "massicce violazioni dei diritti umani" durante una straordinaria repressione che ha visto l'arresto di oltre 36mila persone in poco più di due mesi. A dare l’allarme anche Human Rights Watch che ha segnalato “un numero crescente di prove indica che le autorità del Paese hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani da quando è stato adottato il regime di emergenza il 27 marzo 2022”. La popolazione delle carceri del Paese, già sovraffollate, sarebbe quasi raddoppiata da marzo.

Lo stato di emergenza è stato approvato dal Congresso e richiesto dal Presidente Nayib Bukele come misura per arginare l'ondata di omicidi che ha causato la morte di 87 persone in un solo weekend, in episodi di violenza tra bande. La misura doveva terminare il 25 aprile, ma è stata rinnovato dall'Assemblea legislativa per un ulteriore periodo di 30 giorni. Gustavo Villatoro, ministro della Sicurezza, ha dichiarato che, finora 36.277 persone sono state arrestate ": 31.163 uomini e 5.114 donne. Il funzionario, durante un’intervista televisiva, ha confermato la morte di 11 prigionieri (anche se i quotidiani locali ne riportano 21, e Amnesty "almeno 18") e ha qualificato come “positivo” il numero di morti in relazione al numero di arresti. Non ha svelato né l’identità delle vittime, né le ragioni del loro decesso.

In questi ultimi due mesi il Paese ha inoltre attuato una serie di riforme, tra cui quella della legge penale minorile. Le modifiche consentono ai minori di essere catturati e processati come adulti se hanno legami con le gang. A causa delle nuove regole 1.080 giovani tra i 12 e i 17 anni sono finiti dietro le sbarre per presunti legami con le gang. Secondo la riforma, se riconosciuti colpevoli, i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni potrebbero rischiare fino a 10 anni di carcere, mentre quelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere.

Erika Guevara Rosa, direttrice di Amnesty International per le Americhe, ha dichiarato che negli anni sono state imposte politiche criminali brutali e inefficaci in molte parti dell'America Latina, con risultati "perversi". "Ma di certo”, spiega l’attivista, “non avevamo mai assistito a detenzioni arbitrarie su scala così massiccia in un lasso di tempo così breve". "È devastante sentire famiglie - che già vivono in povertà e non hanno accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'acqua potabile - che ora devono preoccuparsi non solo di dove e come si trovano i loro familiari, ma anche di sapere se saranno i prossimi ad essere arrestati", ha aggiunto Guevara Rosa.

I sondaggi indipendenti suggeriscono gran parte dei salvadoregni è d'accordo con le politiche del governo, e che gli indici di gradimento del Presidente, già altissimi, sono aumentati da quando è stato imposto lo stato di emergenza.

Classe 1981, Bukele è il più giovane presidente che il Paese abbia mai conosciuto e rappresenta l'arrivo al potere di una nuova generazione di salvadoregni. Eletto nel 2019 un po' a sorpresa, con la sua forte popolarità, è riuscito a mettere le principali leve del potere nelle sue mani.

La larghissima maggioranza ottenuta dal partito del presidente della Repubblica, gli conferisce un parlamento docile, con cinquantasei deputati (su ottantaquattro) per il suo partito Nuove Idee (Ni) e cinque per il suo alleato, la Grande Alleanza per l'Unità Nazionale (Gana). È dai tempi degli accordi di pace del 1991 che un partito non esercita un tale controllo sull'organo legislativo.

Molti elettori hanno optato per questo outsider nel tentativo di sfuggire al dominio dei due maggiori partiti del momento, l'Arena e l'Fmln. Ad aver giocato un ruolo centrale anche l’aver messo al centro della campagna elettorale la lotta alla corruzione. La regressione democratica in atto in El Salvador è visibile in tutti gli indici di valutazione della democrazia, sia che si tratti del Freedom House che del progetto V-Dem dell'Università di Göteborg.