Fino a 20 anni di galera per chi si identifica come omosessuale

Il parlamento ugandese ha approvato una delle leggi più dure al mondo contro i gay, imponendo fino a 20 anni di carcere per le persone che si identificano come Lgbt+. L'omosessualità è già illegale nella nazione conservatrice dell'Africa orientale, ma ora si inseriscono tutta una serie di nuove fattispecie di reato e di aggravanti. Secondo Human Rights Watch è la prima volta che si mette fuori legge il semplice fatto di identificarsi come lesbica, gay, bisessuale, transgender e queer.

Oltre ai rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, punibili con l'ergastolo, la legge vieta la "promozione", il "favoreggiamento" e la "cospirazione" per praticare l'omosessualità. Questo significa che saranno bandite le associazioni e le azioni pubbliche in sostegno alla comunità e che amici, familiari e cittadini in generale avranno il dovere di denunciare alle autorità le persone che hanno relazioni omosessuali. Le violazioni della legge comportano pene severe, tra cui la morte per la cosiddetta omosessualità aggravata, un termine generale usato per descrivere gli atti sessuali commessi senza consenso o sotto costrizione, con minorenni o persone con disabilità mentali o fisiche, da un "criminale seriale" o in caso di incesto.

Il testo è stato introdotto in Parlamento dal deputato dell'opposizione, Asuman Basalirwa, che ha sostenuto che la legge mira a "proteggere la nostra cultura ecclesiastica, i valori legali, religiosi e tradizionali della famiglia degli ugandesi dagli atti che possono promuovere la promiscuità sessuale in questo Paese". "L'obiettivo del disegno di legge è quello di stabilire una legislazione completa e rafforzata per proteggere i valori tradizionali della famiglia, la nostra cultura diversa, le nostre fedi, vietando qualsiasi forma di relazione sessuale tra persone dello stesso sesso e la promozione o il riconoscimento di relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso", ha dichiarato Basalirwa. "Il nostro Dio creatore è felice di ciò che sta accadendo. Appoggio la legge per proteggere il futuro dei nostri figli", ha dichiarato il deputato David Bahati durante il dibattito di ieri sulla legge, che ora sarà inviata al Presidente Yoweri Museveni per essere firmata.

Amnesty International ha definito il provvedimento "spaventoso", "ambiguo" e "formulato in maniera vaga". "Questa legge profondamente repressiva istituzionalizzerà la discriminazione, l'odio e il pregiudizio contro le persone Lgbt+, e bloccherà il lavoro legittimo della società civile, degli operatori sanitari e dei leader delle comunità", ha dichiarato Tigere Chagutah, direttore di Amnesty International per l'Africa orientale e meridionale. Nelle ultime settimane, le autorità ugandesi hanno dato un giro di vite contro le persone Lgbt+, dopo che leader religiosi e politici hanno affermato che gli studenti venivano reclutati per l'omosessualità nelle scuole. Questo mese un'insegnante di scuola secondaria è stata arrestata con l'accusa di "adescamento di giovani ragazze in pratiche sessuali innaturali". Successivamente la donna è stata accusata di atti osceni in luogo pubblico e si trova in carcere in attesa di processo.

Lunedì la polizia ha dichiarato di aver arrestato sei persone accusate di gestire una rete "attivamente coinvolta nell'adescamento di giovani ragazzi in atti di sodomia". Più di 30 Paesi africani già vietano le relazioni omosessuali. Nel 2009 l'Uganda introdusse per la prima volta una legge contro l'omosessualità che prevedeva la condanna a morte per il sesso gay. Il provvedimento fu approvato dal parlamento nel 2014, ma della pena di morte fu sostituita con una proposta di ergastolo. Alla fine il provvedimento che aveva scatenato proteste internazionali, era stato bocciato.