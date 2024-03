Uomini armati entrano in una scuola elementare: rapiti 200 bambini

Più di 200 studenti tra gli 8 e i 15 anni sono stati rapiti da un commando armato a Kuriga, Nigeria settentrionale. Gli alunni appartengono alla scuola elementare Laa di Kuriga: dozzine di uomini armati in motocicletta - ha raccontato un testimone oculare alla Bbc - avrebbero preso s'assalto l'istituto intorno alle 8:30 del mattino, quando si era appena conclusa un'assemblea scolastica.

La scuola media e quella secondaria si erano spostate da alcuni anni nello stesso edificio delle elementari a causa di problemi di sicurezza che hanno portato ad abbandonare la scuola situata fuori città.

Insieme ai ragazzi è stato rapito anche parte del personale scolastico, tra cui il preside. Lo riporta l'agenzia Fides, secondo cui gli ostaggi sarebbero stati condotti nella foresta.

Secondo quanto riferito ancora dal testimone alla Bbc, uno dei ragazzi sarebbe stato colpito dai banditi e starebbe attualmente ricevendo cure presso l'ospedale Birnin Gwari. Non è la prima volta che la città di Kuriga diviene teatro di violenze da parte delle bande che da anni terrorizzano la parte nord-occidentale del Paese. Appena lo scorso gennaio il preside della scuola secondaria locale è stato ucciso da banditi armati mentre cercava di resistere ad un tentativo di rapimento. Ieri, 6 marzo, decine di donne e bambini sono stati rapiti dal gruppo jihadista Boko Haram mentre erano intenti a raccogliere legna. A quanto si apprende finora, i due rapimenti di massa non sarebbero connessi.

Amnesty International condemns the appalling abduction of 200 primary and secondary school students and their teachers in #Kuriga Kaduna state. We are calling on the Nigerian authorities to safely rescue the students and hold the suspected perpetrators to account.