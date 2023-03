300 morti per il ciclone Freddy e le 10 notizie dal mondo non sono finite in prima pagina

Il ciclone Freddy arriva in Malawi, oltre 300 morti

Il ciclone Freddy, il ciclone tropicale di più lunga durata mai registrato nell'emisfero meridionale, si è abbattuto dalla costa sud-orientale dell'Africa e si è diretto verso la nazione senza sbocco al mare del Malawi, dove lunedì ha causato oltre 300 morti. Almeno 85 persone sono morte solo a Blantyre, la seconda città più grande del Paese, e le inondazioni e gli smottamenti in tutta la regione meridionale hanno spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza in 10 distretti. Le scuole sono state chiuse, i voli sono stati cancellati e i soccorritori hanno scavato freneticamente nel fango e negli edifici crollati nel tentativo di salvare vite umane. La polizia e gli operatori umanitari hanno dichiarato di prevedere un numero maggiore di morti e feriti. La tempesta ha imperversato per 35 giorni, battendo il record di tempesta più lunga e prolungata nell'emisfero meridionale, e ha causato gravi distruzioni in tre Paesi: ha colpito la nazione insulare del Madagascar, ha toccato terra in Mozambico sulla terraferma sabato e si è spostata più a nord-ovest in Malawi domenica.

Storica visita del premier coreano in Giappone

Nella prima visita di questo tipo in 12 anni, Yoon Suk Yeol, presidente della Corea del Sud, si è recato a Tokyo per incontrare Fumio Kishida, primo ministro giapponese. Si è trattato di un segnale di disgelo nelle relazioni tra i due vicini asiatici, che ha fatto seguito all'annuncio della settimana scorsa, secondo cui la Corea del Sud avrebbe rinunciato a chiedere alle aziende giapponesi di risarcire le vittime coreane del lavoro forzato durante la Seconda guerra mondiale. Giovedì pomeriggio, il Giappone ha dato un'ulteriore indicazione di ricambiare la mossa della Corea quando il ministero del Commercio di Tokyo ha annunciato di voler eliminare le restrizioni sulle esportazioni di tecnologia verso il Paese, imposte dal 2019. In una conferenza stampa congiunta dopo l'incontro di giovedì, Kishida ha dichiarato di voler aprire un "nuovo capitolo" nelle relazioni tra i due Paesi.

Stampa bandita dall'apertura della sessione del nuovo parlamento tunisino

Ai giornalisti indipendenti e stranieri è stato impedito di partecipare alla prima sessione del nuovo parlamento tunisino, che è stato ampiamente privato dei suoi poteri dal presidente sempre più autocratico. Il divieto di accesso alla stampa all'edificio è il primo dalla rivoluzione che ha spodestato l'adesso defunto dittatore Zine al-Abidine Ben Ali nel 2011. Kais Saied, eletto presidente nel 2019, ha ridisegnato la costituzione per ridurre radicalmente il potere del parlamento dopo un colpo di Stato nel 2021. La legittimità dell'organo ha subito un ulteriore colpo quando solo l'11% dell'elettorato si è recato a votare per i suoi deputati in due tornate elettorali a dicembre e gennaio. La coalizione di opposizione, che ha boicottato il voto, ha dichiarato lunedì che non riconoscerà l'assemblea. Negli ultimi mesi, le forze di sicurezza hanno attuato un'ampia repressione degli oppositori politici di Saied, molti dei quali sono stati arrestati senza accuse.

L'inflazione in Argentina supera il 100%, la più alta da 30 anni

Il tasso d'inflazione annuale dell'Argentina ha superato il 100% a febbraio, ha annunciato l'agenzia di statistica del Pese, la prima volta che ha raggiunto la tripla cifra da un periodo di iperinflazione nel 1991, oltre tre decenni fa. L'inflazione su 12 mesi ha raggiunto il 102,5% nel secondo mese dell'anno, secondo i dati governativi pubblicati martedì. Nei mercati, nei negozi e nelle case argentine, l'impatto dell'aumento dei prezzi si fa sentire con forza, dato che uno dei tassi di inflazione più alti al mondo mette a dura prova i portafogli dei cittadini. Il governo ha cercato invano di contenere l'aumento dei prezzi, che intacca la capacità di guadagno dei cittadini, i risparmi, la crescita economica del Paese e le possibilità del partito al governo di rimanere al potere nelle elezioni di fine anno.

Due persone arrestate ad Hong Kong per il possesso di libri per bambini "sediziosi"

La polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong ha arrestato due uomini per possesso di libri per bambini ritenuti sediziosi dalle autorità, nell'ultima di una serie di azioni che sottolineano lo stato delle libertà civili nella città. I due uomini, di 38 e 50 anni, sono stati arrestati e detenuti dopo che agenti della polizia e della dogana hanno perquisito le loro case e i loro uffici e hanno trovato copie di "pubblicazioni sediziose" che avrebbero "incitato all'odio o al disprezzo" contro il governo cinese e di Hong Kong e contro la magistratura, secondo un comunicato stampa della polizia citato dai media locali. La polizia ha anche sostenuto che i libri avrebbero potuto "incitare altri a usare la violenza e a disobbedire alla legge", aggiungendo che erano collegati a un processo per sedizione già concluso. Le pubblicazioni sarebbero state inviate dalla Gran Bretagna e comprendevano diverse copie di libri illustrati per bambini di una serie che ritraeva gli abitanti di Hong Kong durante i disordini del 2019 come pecore che cercano di difendere il loro villaggio dai lupi, un apparente riferimento alle autorità della Cina continentale.

Polizia assolta per la tragedia dello stadio Indonesiano in cui morirono 135 persone

Un tribunale indonesiano ha assolto due alti ufficiali di polizia accusati di negligenza per la calca in uno stadio della nazione che l'anno scorso ha portato alla morte di 135 persone, scatenando le proteste dei parenti delle vittime dopo una delle peggiori tragedie della storia del calcio. Un altro agente è stato incarcerato per 18 mesi, ma le famiglie delle vittime hanno detto che è stato trattato con troppa indulgenza. La polizia era stata incolpata di aver scatenato la calca mortale il primo ottobre allo stadio Kanjuruhan di Malang, sparando gas lacrimogeni dopo che i tifosi avevano invaso il campo in seguito alla sconfitta per 3-2 dell'Arema FC contro gli agguerriti rivali dell'East Javan Persebaya Surabaya. Diversi parenti delle 135 vittime, tra cui 40 bambini, sono scoppiati in lacrime quando il giudice ha letto i verdetti giovedì, nell'ultimo giorno del processo, e un avvocato ha detto che non c'è stata "giustizia" per le famiglie. L'ufficiale di polizia di Malang Bambang Sidik Achmadi, accusato di aver ordinato ai suoi subordinati di sparare gas lacrimogeni, è stato dichiarato non colpevole.

Ucciso in Israele sospetto attentatore arrivato da Libano

L'esercito israeliano ha dichiarato che i suoi soldati hanno ucciso un uomo armato sospettato di essere entrato nel Paese dal Libano e di aver fatto esplodere un'auto, aumentando il rischio di nuove tensioni con Hezbollah. L'incidente è avvenuto lunedì, ma è stato reso noto dall'esercito mercoledì. "Un ordigno esplosivo è stato fatto esplodere adiacente allo svincolo di Megiddo lunedì, ferendo gravemente un civile israeliano", ha dichiarato l'esercito israeliano su Twitter. "Durante le ricerche nel nord di Israele, le forze di sicurezza hanno neutralizzato un terrorista armato di cintura esplosiva e armi multiple in un veicolo". I soldati hanno fermato un'auto che trasportava il sospetto attentatore a un posto di blocco poco dopo l'esplosione sulla strada, ha detto l'esercito. "La nostra ipotesi è che stesse mirando a condurre un altro attacco terroristico", forse prima di suicidarsi, ha detto l'esercito. Il confine settentrionale di Israele con il Libano è rimasto tranquillo ma teso dopo il conflittob tra i due Paesi del 2006. Quattro anni fa Israele ha scoperto una rete di tunnel costruiti da Hezbollah lungo il confine. Tel Aviv considera il gruppo sciita sostenuto dall'Iran la sua più grave minaccia immediata, stimando che Hezbollah abbia 150mila razzi e missili puntati su Israele.

In Siria l'opposizione celebra i 12 anni dallo scoppio delle prime rivolte contro Assad

Migliaia di persone nel nord-ovest della Siria, controllato dall'opposizione, sono scese in strada per celebrare il 12esimo anniversario delle proteste popolari che chiedevano la caduta del presidente Bashar al-Assad e del suo governo. Le manifestazioni iniziate il 15 marzo 2011 assunsero rapidamente un carattere rivoluzionario. La rivolta si è presto trasformata in una vera e propria guerra dopo una violenta repressione da parte delle forze di sicurezza, con l'intervento anche di potenze straniere. Dodici anni dopo, al-Assad controlla ancora la maggior parte del Paese, in gran parte grazie al sostegno militare di Iran e Russia, dopo che centinaia di migliaia di persone sono state uccise e milioni sono state costrette ad abbandonare le loro case. Il conflitto è attualmente in gran parte congelato, anche se i combattimenti continuano a intermittenza, in particolare nel nord-ovest controllato dall'opposizione. La regione ospita più di quattro milioni di persone, la maggior parte delle quali sfollate da altre parti della Siria durante i precedenti episodi di violenza.

Esplosione in un miniera in Colombia, muoiono 21 persone

Ventuno persone sono rimaste uccise in una esplosione in una miniera di carbone nella Colombia centrale. L'incidente nel comune di Sutatausa, a 74 km a nord della capitale Bogotà, è avvenuto a causa di un accumulo di gas che è esploso dopo che l'attrezzo di un operaio ha provocato una scintilla. L'esplosione è avvenuta nella tarda serata di martedì in una serie di miniere legali collegate tra loro. I lavoratori sono rimasti intrappolati tra i 700 e i 900 metri di profondità, due persone sono già salvate e sette sono riuscite a fuggire. Più di 100 soccorritori si erano mobilitati dopo l'incidente.

El Salvador prolunga la sospensione dei diritti civili per combattere le gang

Il Parlamento di El Salvador ha nuovamente esteso lo stato di emergenza che sospende alcune libertà civili, mentre il governo del presidente Nayib Bukele continua la sua lotta contro le gang della nazione. Il cosiddetto stato di eccezione, rinnovato per la dodicesima volta mercoledì dal Congresso salvadoregno, è entrato in vigore lo scorso anno e ha portato a circa 66mila arresti nella nazione centroamericana. Permette arresti senza mandato, accesso del governo alle comunicazioni private e detenzioni senza diritto a un avvocato. "Dobbiamo continuare a combattere i gruppi criminali, dobbiamo dare garanzie alle famiglie salvadoregne, per le loro vite e le loro proprietà", ha dichiarato il direttore della polizia Mauricio Arriaza. Secondo i dati ufficiali, la repressione ha già portato a 65.795 arresti e sono state sequestrate 2.513 armi da fuoco. Sebbene le misure di emergenza godano di un ampio sostegno nel Paese, i gruppi per i diritti umani e gli esperti delle Nazioni Unite hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo alle violazioni del giusto processo, agli arresti arbitrari e ai maltrattamenti dei detenuti.