A Gaza 35mila morti: ucciso con moglie e figlio anche il giornalista Bahaa Okasha

Dopo 218 giorni di guerra, sono 34.971 le persone rimaste uccise nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto, il 7 ottobre scorso, stando agli ultimi dati diffusi oggi dal ministero della Sanità dell'enclave palestinese controllata da Hamas. Nella nota del ministero riportata da Al Jazeera (oscurata in Israele) si afferma inoltre che sarebbero oltre 10.000 i corpi che si troverebbero ancora sotto le macerie. I feriti dall'inizio del conflitto sono 78.641.

Ucciso anche il giornalista Bahaa Okasha

La conta dei morti prosegue senza sosta. Almeno 47 persone, tra cui bambini, sono rimaste uccise negli attacchi aerei messi a segno la scorsa notte da Israele nel nord e nel centro della Striscia di Gaza: lo comunica la Cnn citando i dati raccolti in tre ospedali della zona. Tra le vittime anche il giornalista Bahaa Okasha, insieme alla moglie e al figlio di 12 anni, uccisi in un attacco aereo a Kasasib, nel campo profughi di Jabaliya, nel nord di Gaza, secondo quanto precisato dall'ospedale Kamal Adwan.

Bahaa Okasha era un apprezzato fotoreporter della rete mediatica Al-Aqsa. Almeno 143 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi a Gaza dall'inizio della guerra. I giornalisti nel territorio palestinese corrono rischi particolarmente elevati poiché coprono il conflitto tra assalti di terra e attacchi aerei israeliani, comunicazioni interrotte, carenza di rifornimenti e continue interruzioni di corrente.

Altre tre persone sono rimaste uccise in un altro attacco sempre a Jabaliya.

BREAKING | A search and rescue mission by members of the civil defense is underway at the site of an Israeli airstrike on a journalist's home in Jabaliya refugee camp, Northern Gaza.



The deceased body of journalist Bahaa Okasha has been retrieved. pic.twitter.com/e4cf3tueyX — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 11, 2024

L'ospedale Al-Aqsa ha riferito di aver ricevuto nella notte 30 corpi, a seguito di attacchi nel centro di Gaza. Tra le vittime ci sono 20 bambini. Stando a quanto riferito da un contatto della Cnn, l'ospedale sta ricevendo ancora questa mattina altri corpi, mentre proseguono le operazioni di ricerca sotto le macerie. L'ospedale Al-Awda ha detto di aver ricevuto 11 corpi delle vittime di due diversi attacchi aerei a Nuseirat, nel centro di Gaza.

Israele: "300mila palestinesi hanno lasciato Rafah"

L'esercito israeliano ha dichiarato oggi che sono "circa 300.000" le persone che hanno lasciato la zona orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, per riparare nell'area umanitaria di Al-Mawasi, come indicato nella richiesta di evacuazione lanciata il 6 maggio scorso. "Finora circa 300.000 abitanti hanno raggiunto la zona umanitaria di Al-Mawasi", ha dichiarato l'esercito in un comunicato.

L'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) stima siano invece 150.000 le persone fuggite da lunedì scorso da Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, "in cerca di sicurezza dove non esiste". In un post su X, l'Unrwa ha poi precisato che sono "almeno 300.000 le persone interessate" dopo i nuovi ordini di evacuazione arrivati oggi dall'esercito israeliano sia per Rafah sia per Jabaliya, nel nord della Striscia.

"Presto mancherà il pane"

L'organizzazione benefica Oxfam ha descritto le potenziali conseguenze di un'ulteriore escalation dell'offensiva militare a Rafah come "inconcepibili". Manca tutto, mancherà presto anche il pane. La chiusura dei valichi di Rafah e Kerem Shalom ha interrotto l'accesso al carburante, ai rifornimenti e alla circolazione del personale umanitario, afferma Georgios Petropoulos, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, il quale ha affermato che "il Programma alimentare mondiale (WFP) e l'Unrwa finiranno le scorte di cibo da distribuire nel sud entro domani". Questione di ore.

Ciò significa che le persone verranno lasciate "solo con gli aiuti che sono già stati distribuiti", dice Petropoulos, secondo cui sono rimaste solo quattro panetterie che operano con capacità limitata nel sud di Gaza, e che entro lunedì rischiano di dover chiudere anch'esse. Tutti gli aiuti per Gaza sono soggetti a severi controlli israeliani volti a impedire che i rifornimenti raggiungano Hamas.

I colloqui per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi rimangono in una fase di stallo.