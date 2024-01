Almeno 39 persone sono morte in un incendio in un negozio cinese

Un terribile incendio è divampato in un negozio dove sono morte 39 persone e nove sono rimaste ferite. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio: almeno un'altra decina di persone sarebbe ancora intrappolata o dispersa. È accaduto il 24 gennaio a Xinyu, nella provincia di Jiangxi, nell'est del Paese. Non sono chiare le cause dell'incendio scoppiato nel seminterrato di un negozio che ha fatto una strage nel quartiere di Yushui, dove - secondo i media ufficiali - si sono concluse le operazioni dei soccorritori. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio nel quartiere di Yushui, ma poi si sono estese rapidamente all'intero isolato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia ha posizionato addirittura i normali materassi a terra incoraggiando le persone a saltare dal primo piano all'avanzare delle fiamme.

Il presidente Xi Jinping ha chiesto che venga aperta un'indagine e un maggiore impegno delle autorità per evitare incidenti di questo genere, che in Cina sono abbastanza frequenti e sono spesso provocati da uno scarso rispetto delle norme di sicurezza.