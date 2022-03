Vietato l'8 marzo alle donne di Istanbul

La prefettura di Istanbul ha vietato per motivi di ordine pubblico una marcia per i diritti delle donne organizzata in occasione dell'8 marzo nel centro della metropoli sul Bosforo. La manifestazione era stata indetta dalla piattaforma contro i femminicidi e diverse altre sigle di organizzazioni femministe e per la difesa dei diritti Lgbt, che hanno dato via social appuntamento domani sera vicino la centralissima piazza Tunel, di Istanbul, con l'intenzione di compiere una marcia sulla via Istiklal, arteria pedonale del centro della città.

Itinerario già lo scorso anno reso impossibile dallo sbarramento preparato dalle forze dell'ordine, schierate in assetto antisommossa, mentre l'accesso a Piazza Taksim e' stato transennato. La manifestazione era infatti stata vietata anche lo scorso anno per ordine della prefettura in quanto contraria alle norme anti-Covid.