800 diplomatici e funzionari europei e Usa accusano Israele di "pulizia etnica e genocidio"

Israele a Gaza sta compiendo "gravi violazioni del diritto internazionale", che possono portare a possibili scenari di "pulizia etnica e genocidio". È la denuncia contenuta in un documento formato da oltre 800 tra diplomatici e funzionari statunitensi ed europei, in cui chiedono ai rispettivi governi una reazione più decisa per fermare Tel Aviv, altrimenti, dichiarano, c'è "il rischio di rendersi complici di una delle più gravi catastrofi umanitarie del secolo". Il documento, secondo quanto riporta la Bbc, è firmato da funzionari in servizio al governo degli Stati Uniti e di quelli di 11 Paesi Il testo sarebbe stato consegnato all'emittente britannica da un funzionario americano con "oltre 25 anni di esperienza" nei ranghi dei servizi di sicurezza nazionale, il quale - protetto dall'anonimato - ha denunciato "il continuo rifiuto" dei vertici degli Stati interessati di raccogliere questi allarmi lanciati da "voci che conoscono la regione (mediorientale) e le sue dinamiche".

"Qui la realtà è che noi non stiamo solo mancando di prevenire qualcosa, stiamo diventando attivamente complici", ha affermato la fonte. Nel testo si accusa Israele di "non avere limiti" nelle sue operazioni militari a Gaza: operazioni che hanno già provocato "migliaia di morti civili evitabili" e che, tramite "il blocco deliberato degli aiuti", sta "mettendo migliaia di civili di fronte al rischio di una lenta morte per fame". Non solo: i firmatari evocano pure, a carico delle politiche dei rispettivi governi, "il rischio plausibile di contribuire" (attraverso una sorta di favoreggiamento) a "gravi violazioni del diritto internazionale, del diritto di guerra e perfino a pulizia etnica o genocidio".

La dichiarazione suggerisce anche che mentre l'operazione militare di Israele ha causato una distruzione senza precedenti di vite e proprietà a Gaza, non sembra esserci una strategia praticabile per eliminare efficacemente Hamas come minaccia, né una soluzione politica per garantire la sicurezza di Israele nel lungo termine. Per questo il documento chiede ai governi statunitense ed europei di "smettere di dire all'opinione pubblica che c'è una logica strategica e difendibile dietro l'operazione israeliana".

Dall'inizio delle operazioni militari di Israele, che sono seguite all'attacco di Hamas del 7 ottobre, sono state uccise nella Striscia 27.131 persone, in gran parte donne, bambini e adolescenti a cui si aggiunge un bilancio di 66.287 feriti. Secondo l'Onu almeno 17mila bambini sono "non accompagnati o separati" dalle loro famiglie nella Striscia, dove la popolazione si sta radunando a Rafah, nel sud, una vera e propria "fabbrica della disperazione", hanno avvertito le Nazioni Unite.

Il Sudafrica ha portato Israele alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja con l'accusa di genocidio, dando vita a un processo che durerà mesi e forse anni, e che ha portato in un primo pronunciamento all'ordine nei confronti di Tel Aviv di "adottare tutte le misure in suo potere" per impedire un genocidio dei palestinesi nella Striscia di Gaza, compreso il miglioramento delle condizioni umanitarie nell'enclave.