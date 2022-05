Vince Albanese, l'Australia vira a sinistra e avrà un premier di origini italiane

L'Australia vira a sinistra, e dopo 9 anni di governo conservatore ha eletto premier il socialista Anthony Albanese. La coalizione guidata dal politico di origini italiane (suo padre era di Barletta in Puglia), alle elezioni federali ha battuto quella del primo ministro uscente Scott Morrison, che ha già concesso la vittoria al suo sfidante e ha lasciato la guida del partito, il movimento Liberal Nazionale.

Secondo i dati parziali i laburisti non hanno ancora raggiunto i 76 dei 151 seggi della Camera bassa necessari per formare un governo da soli, e potrebbero dover guidare un governo di minoranza o di coalizione, ma è presto per dirlo. I risultati finali potrebbero richiedere del tempo, dato che si sta completando lo spoglio di un numero record di voti postali. Molto dipenderà anche dal risultato che avranno i Verdi e di un gruppo di cosiddetti "indipendenti verdi", che hanno fatto una campagna per l'integrità, l'uguaglianza e la lotta al cambiamento climatico, dopo che Morrison è stato fin troppo favorevole alle miniere di carbone. Il leader dei Verdi, Adam Brandt, ha dichiarato che i gravi timori per il cambiamento climatico sono stati alla base della richiesta di cambiamento. "Abbiamo appena avuto tre anni di siccità, incendi e inondazioni e la gente vede il Climate Change. La gente sa che sta accadendo e vuole agire", ha detto.

Il 59enne Albanese sarebbe solo il quarto leader laburista australiano dalla Seconda Guerra Mondiale a vincere le elezioni dall'opposizione, seguendo le orme di Gough Whitlam, Bob Hawke e Kevin Rudd. Come spiega il Times la probabile formazione di un governo di minoranza guidato da Albanese corona una delle più straordinarie metamorfosi della storia australiana, sia politica che personale, per il leader laburista da quando è diventato leader del partito tre anni fa. La moglie lo aveva lasciato dopo quasi 19 anni di matrimonio e lui aveva perso 18 chili prima di trovare una nuova compagna di 16 anni più giovane: Jodie Haydon. Padre di un bambino, il politico ha abbandonato le posizioni radicali sostenute da tempo e la sua immagine di guerriero di sinistra.

Dopo l'inattesa sconfitta dei laburisti nel 2019 contro Morrison, avvenuta sotto l'ex leader Bill Shorten, Albanese ha abbandonato i piani per tassare maggiormente i ricchi e ha ripreso molte delle promesse di Morrison. Ne è scaturita una campagna elettorale priva di grandi sfide politiche, che si è concentrata sugli stili e sulle personalità dei leader in duello.