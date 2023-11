Quattro uomini hanno ucciso una donna con una mitragliatrice dopo un lite al concerto

Quattro uomini sono stati giudicati colpevoli oggi, lunedì 20 novembre, per l'omicidio di Ashley Dale nella sua casa di Liverpool nell'agosto 2022. Dopo un processo durato sette settimane una giuria ha ritenuto James Witham, Sean Zeisz, Niall Barry e Joseph Peers colpevoli dell'omicidio della 28enne uccisa con un mitragliatore Skorpion. Secondo il tribunale inglese i quattro uomini avrebbero cercato di uccidere il fidanzato di Ashley, Lee Harrison. Ne dà notizia la polizia locale.

"Ashley, una donna innocente, ha perso la vita nel modo più brutale mentre era sola a casa sua, dove avrebbe dovuto sentirsi ed essere al sicuro" ha detto l'ispettore capo Cath Cummings. In un messaggio vocale mandato agli amici dalla stessa Ashley i motivi di tanta violenza. Si trattava degli strascichi di una lite scoppiata al festival di Glastonbury tra il fidanzato della vittima e uno dei killer per un debito di droga. Nelle registrazioni vocali trapelava la "terribile ansia" per il furto di 40mila sterline di cocaina.

Ashley è stata colpita all'addome mentre cercava di raggiungere il giardino scappando dalla porta sul retro mentre il commando criminale crivellava di colpi l'abitazione. Vittima collaterale di una faida tra piccoli gruppi criminali per il controllo dello spaccio di droga.