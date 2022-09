Foreign fighters italiano morto a 27 anni in Ucraina

Benjamin Giorgio Galli, un ragazzo di 27 anni originario di Varese, è rimasto vittima della guerra in Ucraina. Militare volontario tra le fila di Kiev contro l'esercito russo, è morto nelle scorse ore. A confermare la notizia è stato il padre stesso del giovane, Gabriel Galli, comunicandolo ad alcuni conoscenti del ragazzo, ricordando anche che sarà organizzata prossimamente una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia: "Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana".

Galli si era trasferito in Olanda con la famiglia e dopo essere passato in Polonia aveva passato il confine la scorsa primavera e si era unito con il grado di soldato alla prima Legione Internazionale di difesa dell'Ucraina. Le modalità dell'accaduto sono ancora poco chiare. Poco fa, sempre su Facebook, il ricordo di un commilitone di Benjamin, che in inglese l'ha salutato così: "Ti voglio bene, sarai sempre nei miei pensieri fratello Ben, eroe dell'Ucraina".