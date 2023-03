Tira un pugno in faccia a un disabile e scappa. Ma il video dell'aggressione è virale

È caccia all'uomo sul web. Sta circolando sui social network un video di un folle che tira un pugno in faccia a un disabile in sedia a rotelle. La vicenda è successa sul lungomare di Bristol, in Inghilterra.

Wtf ?‍?? just when you think you seen it all some shithouse punched someone in a wheelchair ?



pic.twitter.com/MAmXDldLVM — Anthony Fowler ?????? (@afowler06) March 20, 2023

Il motivo per un gesto del genere? L'uomo in carrozzina avrebbe pestato i piedi con la sedia al suo aggressore. Quest'ultimo quindi ha deciso di vendicarsi sferrandogli un pugno in pieno viso. La vittima è poi caduta e ha sbattuto la testa a terra. L'incidente è avvenuto fuori dal bar BSB e l'aggressore si è volatilizzato. Il video dell'aggressione però è diventato virale sui social network e al momento si cerca il responsabile perché venga denunciato e punito.