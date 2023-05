Musk lancia la candidatura dell'anti-Trump DeSantis

Il governatore della Florida Ron DeSantis scende ufficialmente in campo nella corsa alle presidenziali statunitensi del 2024. E lo fa in un modo insolito: in un dibattito in diretta su Twitter con il miliardario patron della Tesla Elon Musk. Le voci su una sua possibile candidatura alle primarie repubblicane andavano avanti da mesi, ma ora il politico ha deciso di rompere gli indugi e di scendere in campo. La conversazione tra il governatore della Florida e il boss del social network è prevista per le 18 ora di Washington (le 22 in Italia) e sarà moderata dall'uomo d'affari repubblicano David Sacks. Il lancio darà a DeSantis accesso ai 140,6 milioni di follower di Musk su Twitter. E proprio sul social la moglie di DeSantis, Casey, ieri sera ha twittato un breve video di suo marito che cammina da un'area di backstage, verso una bandiera statunitense e la scritta: "L'America vale la lotta. Ogni. Singola. Volta".

America is worth the fight... Every. Single. Time. pic.twitter.com/lWNQ3DIXgp — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) May 23, 2023

Sarà lui, con ogni probabilità, l'unico vero rivale dell'ex presidente Donald Trump, il solo che ha qualche possibilità di batterlo. Il 44enne DeSantis farà sicuramente leva sul divario di età con il 76enne Trump. A differenza sua, che ha ricoperto il ruolo di 45esimo presidente dal 2017 al 2021, il giovane governatore può offrire agli elettori repubblicani la prospettiva di restare in carica per due mandati alla Casa Bianca, il massimo consentito dalla Costituzione. Ma per farlo dovrà prima battere anche il presidente democratico Joe Biden, nelle elezioni generali del novembre del prossimo anno. Musk, ha dichiarato che il suo non è un endorsement, ma l'iniziativa riflette il suo desiderio di rendere il social più un luogo di dibattito e confronto.

Nelle scorse settimane, prima di lanciare la sua candidatura, il repubblicano ha girato il Paese, visitando Stati come l'Iowa e il New Hampshire, dove si svolgeranno le elezioni anticipate. Si è vantato dei suoi risultati come governatore della Florida, compresi i suoi scontri con il governo federale sulle politiche contro la pandemia. Ron DeSantis ha guadagnato popolarità grazie a una serie di dichiarazioni ultraconservatrici su istruzione e immigrazione. In nome di una battaglia contro il presunto 'moralismo' del pensiero liberale 'woke', ha trasformato il suo Stato in un laboratorio di idee conservatrici. La sua decisione di aspettare fino ad ora per entrare in gioco ha dato a Trump lo spazio per colpire DeSantis con una serie di attacchi, costando al governatore la posizione nei sondaggi nazionali e frustrando alcuni alleati che avrebbero preferito che il giovane sfidante salisse sul ring prima.

."Il problema di DeSantis è che ha bisogno di un trapianto di personalità", ha ironizzato recentemente Donald Trump sul suo network, Truth Social. Circondato da indagini giudiziarie, Donald Trump si è lanciato nella sua terza corsa alla Casa Bianca, mobilitando la sua base, che gli è rimasta in gran parte fedele, e i sondaggi per ora sembrano dargli ragione. DeSantis ha deciso di aspettare di entrare in corsa fino a quando la legislatura della Florida non gli avesse consegnato una serie di vittorie politiche, dopo l'ottimo risultato alle elezioni di midterm dello scorso novembre che lo hanno visto trionfare nonostante la pesante opposizione di Trump. Ora quelle vittorie politiche sono arrivate.

Il governatore ha firmato misure che limitano fortemente gli aborti nello Stato, ha reso più facile per i residenti portare armi nascoste, ha ampliato un programma di voucher per consentire agli studenti di frequentare scuole private e ha eliminato i fondi per i programmi di diversità nelle università pubbliche, tra le altre cose. E così ha dimostrato di essere capace di passare dalle parole ai fatti. DeSantis, che è un fervente oppositore del pensiero 'woke', è in lotta con la Walt Disney Coover che ha criticato le leggi che vietano l'insegnamento dei concetti di identità di genere nelle scuole pubbliche. L'azienda ha anche intentato una causa federale contro di lui accusandolo di usare le armi del governo statale per punire le sue attività.

Per questa campagna elettorale per le primarie, Ron DeSantis potrà contare su una potenza di fuoco impressionante di 110 milioni di dollari, con cui cercherà di recuperare terreno sul suo avversario inondando il Paese di spot pubblicitari. In un recente video del suo comitato, un uomo mette un adesivo "DeSantis presidente" per coprire un "Trump 2016" su un'auto, a simboleggiare che è il momento del cambiamento e che anche i sostenitori del Make America Great Again possono contare su di lui per far sentire la propria voce. Tra gli altri candidati repubblicani dichiarati sono Nikki Haley, ex ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, e Tim Scott, senatore degli Stati Uniti della Carolina del Sud, ma nessuno dei due sembra avere alcuna opportunità di farcela.

