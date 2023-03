Caos dopo la riforma delle pensioni: a Parigi bloccati aeroporto e stazione dei treni

Giornata di scioperi in Francia. Contati 280 mila manifestanti a Marsiglia in questa nona giornata di manifestazioni. 78 scuole superiori sono state chiuse in tutto il paese. Poco fa i manifestanti hanno occupato la stazione ferroviaria Gare de Lyon, invadendo i binari e fermando il traffico su rotaie. Qui il sindacalista di Sud-Rail Fabien Villedieu ha dichiarato "La determinazione è il sentiero della vittoria. Possiamo vincere". Il corteo partito dalla stazione è attualmente in rotta verso il quartiere Bercy.

Due ore fa, invece, è toccato alle piste dell'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle. La nuova giornata di protesta arriva dopo l'approvazione della riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, fatta passare secondo un articolo costituzionale che ha scavalcato la Camera. L'inizio degli scioperi era previsto per le 14 ma già dalle prime ore dell'alba i manifestanti si sono riuniti in proteste spontanee occupando vari punti strategici della comunicazione della città. Si aspettano molte più persone rispetto alle scorse giornate e la Gendarmeria teme che possano emergere azioni radicali. Alle 19 è convocato un incontro con i segretari delle forze sindacali.

Notizia in aggiornamento