Il club che costa 18mila euro all'anno solo per entrarci

Harrods sta per aprire uno dei club più esclusivi del mondo in Cina. La catena britannica del lusso, ora di proprietà dello Stato del Qatar, aprirà il suo primo club privato a Shanghai che avrà sede nella storica Cha House, costruita nel 1920, e disporrà di un ristorante Gordon Ramsay, un bar e una lounge, sale da pranzo private e terrazze per i soci.

Per assicurarsi che solo le persone più facoltose possano farci parte è stato scelto un numero chiuso e stabilite delle quote annuali che partiranno da 150mila Yuan, pari a oltre 18mila euro. "La gente non ama più ostentare la ricchezza come un tempo e la possibilità di stare con persone che la pensano allo stesso modo è estremamente importante", ha dichiarato Michael Ward, amministratore delegato di Harrods. Solo 250 membri potranno entrare a far parte del club dei soci, mentre altri membri verranno presi in considerazione in seguito a candidature di pari livello. I 250 privilegiati avranno accesso ad altri servizi già offerti da Harrods, come le opzioni di viaggio premium e i servizi immobiliari.

L'azienda dispone già di una sala da tè nella Cha House e di un bar, entrambi aperti al pubblico. Ward ha dichiarato che i proprietari di Harrods sono favorevoli all'espansione in Cina in quanto "riconoscono che c'è un cambiamento verso est" in termini di crescita del lusso. Come racconta il Financial Times l'anno scorso il Paese ha rappresentato il 16% delle vendite del rivenditore. "La Cina sarà il mercato più grande del mondo. Sarà un mercato largamente servito, ma per i pezzi speciali ed esclusivi si guarderà ancora all'Occidente. Per le persone con un patrimonio netto ultra elevato, noi saremo lì, saremo il loro porto di scalo, questo è l'obiettivo" di Harrods, ha aggiunro l'amministratore delegato.

