La Scozia avrà un premier musulmano e di origini straniere

Humza Yousaf è il nuovo leader dello Scottish National Party e diventerà il primo premier appartenente a una minoranza etnica nella storia della nazione. È stato lui, attuale Segretario di Stato alla Sanità, a vincere la competizione interna al partito per la successione a Nicola Sturgeon, battendo la Segretaria di Stato alle Finanze, Kate Forbes, e Ash Regan. Per il nuovo leader dei nazionalisti inizierà una settimana intensa, a partire dal voto di domani al Parlamento di Holyrood per il voto di fiducia.

Poi il politico si metterà subito al lavoro per scegliere una squadra di ministri e dovrà distribuire i posti di lavoro tra il gran numero di parlamentari che hanno appoggiato la sua campagna. Di questo gruppo non faranno parte né Sturgeon né John Swinney, che ha ricoperto il ruolo di vice primo ministro dal 2014. La perdita di due delle figure più esperte, e rispettate, dell'Snp dopo quasi 32 anni di governo significa che la prossima amministrazione segnerà il passaggio a una nuova generazione per il partito.

Il 37enne Yousaf è un musulmano praticante nato a Glasgow da padre pakistano e madre keniota, ed è l'immagine perfetta della Scozia inclusiva, socialmente liberale e multietnica promossa dall'Snp. Nel 2016, prestò giuramento di fedeltà al Parlamento scozzese in urdu, la lingua nazionale pakistana, ma indossando il tipico kilt. Nel delineare i suoi obiettivi, Yousaf ha dichiarato che si concentrerà sull'affrontare la crisi del costo della vita e nel tentativo di dare una nuova spinta all'indipendenza. "Il popolo scozzese ha bisogno dell'indipendenza ora più che mai, e noi saremo la generazione che la otterrà", ha assicurato a Edimburgo dopo il risultato.

Durante la campagna elettorale, il futuro premier ha anche detto che una Scozia indipendente dovrebbe pensare di abbandonare la monarchia britannica. Nel referendum del 2014, quando la Brexit non era ancora nei piani di Londra, la secessione dal Regno Unito fu bocciata con il 55% contro il 45%. Ma quando il Paese votò due anni dopo sul divorzio dall'Ue, la maggioranza degli scozzesi scelse il Remain. Questo e la linea più dura sulle restrizioni dovute al Covid, decise da Edimburgo in opposizione alla linea morbida di Boris Johnson, portarono nuovo sostegno all'indipendenza.

Ma il partito, un tempo molto unito, negli ultimi tempi è stato lacerato dalle lotte interne, che si sono aggravate dopo l'inaspettato addio di Sturgeon, motivato dalla volontà della ex premier di riappropriarsi della propria vita privata. Anche le primarie per la scelta del nuovo leader è stata caratterizzata da colpi bassi e attacchi personali tra i candidati, al punto tale che Michael Russell, presidente dell'Snp, ha dichiarato una settimana fa che il partito si trovava in una "tremenda confusione". Tutto questo ha influito negativamente anche sul supporto alla causa dell'indipendenza, e un sondaggio di questo mese ha mostrato che il sostegno alla scissione è sceso al 39%, o al 46% se si escludono i "non so", rispetto alla percentuale record del 58% registrata nel 2020.