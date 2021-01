L'incendio nella fabbrica di vaccini AstraZeneca

Sono almeno cinque le persone che hanno perso la vita nel violento incendio divampato oggi nel Serum Institute di Pune, in India, ritenuto il più grande centro al mondo per la produzione di vaccini, tra cui quello anti-Covid di AstraZeneca. I corpi delle vittime, tra cui c'è anche una donna, sono stati ritrovati dopo che i vigili del fuoco hanno spento definitivamente le fiamme, divampate al quinto piano di uno degli edifici più recenti.

Adar Poonawala, Ceo del Serum Institute, ha postato su Twitter le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, ribadendo che la produzione di vaccini contro il coronavirus Sara-CoV-2 non è stata intaccata dall'incendio: "Voglio rassicurare la popolazione e il governo che non ci sono stati danni alla produzione di vaccino contro il Covid-19", a causa dell'incendio, ha scritto, ringraziando la polizia e i vigili del fuoco per il loro intervento tempestivo.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.