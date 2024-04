Gli attori famosi che ti dicono chi votare alle elezioni (ma è tutto fake)

Uno dei protagonisti di Mare Fuori o l'attrice Paola Cortellesi in un video criticano espressamente la premier Giorgia Meloni, candidata alle prossime europee, compare infine il simbolo di uno dei partiti all'opposizione. Solo in seguito scoprite che le immagini e il messaggio che avete visto sono dei falsi totali, perché frutto dell'intelligenza artificiale tramite la tecnologia deepfake. Non è (ancora) accaduto in Italia, ma questo scenario sta avvenendo in India, il Paese più popoloso al mondo, dove sono in corso le elezioni presidenziali e che sta stringendo legami sempre più stretti anche con l'Italia. Un campanello d'allarme, tenuto conto che le indagini su chi crea e diffonde questi contenuti sono molto lente, mentre i video diventano presto virali sulla rete. Il rischio è di influenzare decisioni fondamentali come quelle sul voto tramite contenuti manipolati o del tutto inventati, senza aver acquisito i necessari "anticorpi" mediatici.

I falsi attori di Bollywood contro Narendra Modi

Ad aprile sono circolati online dei video falsi, che hanno come protagonisti due celebri attori indiani di Bollywood, la gigantesca produzione cinematografia dell'India. Nelle immagini criticano il primo ministro Narendra Modi, candidato al suo terzo mandato, e chiedono di votare per il partito d'opposizione nelle elezioni generali. Le immagini di 30 secondi mostrano in due clip distinte Aamir Khan e Ranveer Singh, due star del cinema, affermare che Modi non è riuscito a mantenere le promesse elettorali perché non ha affrontato le questioni economiche critiche durante i suoi due mandati. Entrambi i video terminano con il simbolo elettorale e lo slogan del "Partito del Congresso": "Vota per la giustizia, vota per il Congresso". Visualizzati secondo la Reuters oltre mezzo milione di volte la scorsa settimana, le clip sono in realtà dei fake frutto dell'intelligenza artificiale. La capacità di rapida diffusione di questi contenuti sta spaventando gli esperti, che temono la loro influenza nelle elezioni indiane, iniziate il 19 aprile e che andranno avanti fino ai primi di giugno. L'utilizzo della tecnologia deepfake in campagna elettorale è già stato testato negli Stati Uniti, in Pakistan e Indonesia. Stavolta però è coinvolto quasi un miliardo di elettori.

Le gigantesche elezioni indiane

Il primo ministro Narendra Modi è alla ricerca di un terzo mandato, evento raro in quella che da poco è diventata la più grande democrazia del globo. I temi chiave della campagna sono la crescita economica, il welfare e il nazionalismo indù, cavallo di battaglia del partito al governo Bharatiya Janata Party (BJP). Dall'altro lato c'è un'alleanza molto vasta con decine di partiti di opposizione, su cui primeggia il Partito del Congresso. Tutti propongono di salvare le strutture democratiche del Paese, che vacillano sotto il peso del sempre più pressante autoritarismo di Modi. Le elezioni indiane sono molto complesse (abbiamo spiegato qui come funzionano), con circa sette fasi di voti, che vedono coinvolti quasi 970 milioni di persone aventi diritto di voto. Andranno avanti fino al 1° giugno, con risultati fissati per il 4 giugno. La classica campagna che alterna il porta a porta a comizi pubblici, viene integrata da quella online, con contenuti che circolano rapidamente sia su Facebook che sul portale di messaggistica Whatsapp. Rispetto alle ultime elezioni, quelle del 2019, dove queste piattaforme online erano già presenti, la grande novità è rappresentata dall'intelligenza artificiale, sfruttata senza troppi problemi dai candidati.

Politici consapevoli delle manipolazioni

Il video fake, in cui compare l'attore Ranveer Singh (che ha 42 milioni di follower su Instagram), è stato condiviso su X da un portavoce del partito del Congresso, Sujata Paul, il cui post è stato ricondiviso 2.900 volte, collezionando oltre 430mila visualizzazioni. Alla Reuters Paul ha ammesso di sapere che il video era contrassegnato come "media manipolato" su X, ciò nonostante ha sostenuto di non averlo voluto cancellare perché era convinto che la persona nel video semplicemente fosse un sosia di Singh dotato di "creatività". L'alterazione delle immagini è stata confermata da Facebook, X e da D-Intent Data, un'organizzazione di ricerca specializzata nel rilevamento di propaganda e notizie false. Alcuni video sono stati rimossi direttamente dalla piattaforma di Mark Zuckerberg, altri sono rimasti visibili su siti alternativi. Entrambi gli attori hanno qualificato come falsi i video e si sono detti "allarmati", mettendo poi in guardia i loro follower. "Attenti ai deepfakes, amici", ha scritto Singh su su X. Quello che ancora non è chiaro è chi abbia creato questi contenuti. Secondo alcuni poliziotti, che stanno indagando sul caso e hanno risposto sotto anonimato a Reuters, "le indagini tecniche richiedono molto tempo". La velocità con cui si diffondono è invece rapidissima.

FACT: A digitally altered video of actor Ranveer Singh is being circulated, and he can be heard criticizing the BJP government. The fact is that this video has been digitally altered. In the original video, the actor can be heard speaking about (1/2) pic.twitter.com/H88VmfERSb — D-Intent Data (@dintentdata) April 18, 2024

Il padre morto compare nei video grazie all'AI

Ci sono poi modalità "ufficiali" con cui l'intelligenza artificiale è stata utilizzata. Il Partito Comunista Indiano-Marxista (Cpm) ha invece pubblicato su YouTube dei video la cui protagonista è Samata, una donna generata dall'intelligenza artificiale vestita con un sari tradizionale, che critica il partito al potere nello stato del Bengala Occidentale. Come se fosse la conduttrice di un telegiornale, Samata sostiene che il governo non si preoccupa dell'ambiente, autorizzando costruzioni illegali. "Queste sono domande su cui noi cittadini di questa città dobbiamo riflettere", conclude la fake conduttrice. Ha sfruttato invece l'influenza degli spiriti il politico Vijay Vasanth, leader del Partito del Congresso nel Sud dell'India e figlio del ben più popolare Harikrishnan Nadar Vasanthakumar. La sua squadra di comunicazione ha creato una clip di 2 minuti che mostra il padre del politico, morto nel 2020, cercare voti per il figlio. Si vede il defunto dire "anche se il mio corpo vi ha lasciato tutti, la mia anima è ancora in giro".