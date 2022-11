Fetterman, il gigante liberal che ha strappato la Pennsylvania ai repubblicani

Se i democratici riusciranno a contenere l'avanzata del repubblicani nelle elezioni di midterm lo dovranno anche al carisma di John Fetterman, il gigante liberal, alto oltre due metri, che è riuscito a strappare loro uno dei seggi chiave del Senato, quello della Pennsylvania. La sua vittoria è stata importantissima, come quella dell'altro democratico dello Stato, Josh Shapiro, che diventerà governatore e ha sconfitto il candidato di Donald Trump, Doug Mastriano, uno dei candidati di "stop the steal", i negazionisti che continuano ad affermare che le elezioni del 2020 siano state perse da Joe Biden e quindi truccate.

Il 54enne Fetterman, che era vicegovernatore democratico, ha vinto il confronto più atteso sconfiggendo il dottor Mehmet Oz, candidato del partito repubblicano e 'invenzione' televisiva di Oprah Winfrey, che lo ha battezzato 'il dottore d'America'. Oltre che per la sua statura (è alto due metri e sette), Fetterman è riconoscibile per il suo stile assolutamente informale e alternativo, cosa rara nella politica statunitense. Per sostenere la sua candidatura, in Pennsylvania si era recato personalmente Joe Biden, ma anche l'ex presidente Barack Obama, che dell'attuale leader dei democratici e degli Usa è certamente più popolare. Anche nel comizio insieme a loro il politico si è presentato in jeans e felpa nera col cappuccio, con i suoi tatuaggi ben in vista.

Contro di lui la campagna elettorale è stata giocata anche in maniera sporca, con i repubblicani che hanno messo in dubbio la sua capacità di svolgere il ruolo sostenendo che aveva gravi problemi di salute. Questo perché a maggio Fetterman aveva avuto un ictus, di cui porta ancora i segni quando parla, ma che non ha avuto nessun altro tipo di grave conseguenza per lui, e i medici avevano assicurato che era assolutamente capace di svolgere il suo ruolo. Non a caso Fetterman ha dedicato la sua vittoria a "tutti coloro che sono stati mandati al tappeto e che si sono rialzati", oltre che "al futuro di ogni comunità in tutta la Pennsylvania e ogni paesino, o persona che si sia mai sentita abbandonata".

I democratici avevano investito più di 100 milioni di dollari nella sua corsa per conquistare il seggio occupato dal senatore uscente Pat Toomey. Il partito ha visto in questa competizione la loro migliore opportunità di aggiungere un seggio al Senato, in Pennsylvania, perenne stato in bilico, dove Biden è riuscito a vincere due anni fa grazie a una marea di scontento nei confronti dell'ex presidente Trump.