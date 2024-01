Chi è la "prescelta" da Kim Jong Un (mentre si alza la tensione tra le due Coree)

L'erede del leader nordcoreano Kim Jong Un sarà con molta probabilità la seconda figlia: Kim Ju Ae. Secondo le rivelazioni dell'agenzia di spionaggio della Corea del Sud, la secondogenita del dittatore è con grande probabilità la persona destinata a prendere le redini del Paese asiatico. Kim Ju Ae avrebbe circa dieci anni. La notizia arriva in un momento particolarmente delicato. Il 5 gennaio la Corea del Nord ha sparato circa 200 proiettili di artiglieria al largo della sua costa occidentale. Il pericolo è stato tale da spingere la Corea del Sud ad ordinare ai civili delle isole di Yeonpyeong e di Baengnyeong di evacuare, in base a quanto riferito dal Ministero della Difesa di Seul. Già il 31 dicembre scorso Kim Jong Un aveva annunciato l'intenzione di lanciare tre nuovi satelliti spia nel 2024, manifestando la necessità di preparare la Corea del Nord a un nuovo conflitto nella penisola coreana. Un'eventualità che potrebbe "scoppiare in qualsiasi momento a causa delle mosse sconsiderate dei nemici per invaderci", aveva detto Kim nel suo discorso di fine anno. La possibilità è diventata più concreta con questo attacco sferrato dalla Corea del Nord al confine, e che potrebbe aprire lo scenario di un nuovo conflitto, stavolta in Asia.

Presenza ad eventi militari

L'intelligence sudcoreana (Nis) reputa Kim Ju Ae il "più probabile" successore al padre, pur non escludendo altre possibilità nei piani di Pyongyang. La ragazzina ha accompagnato il genitore ai test missilistici e alle parate militari, mantenendo un profilo alto sin dalla sua prima apparizione in pubblico alla fine del 2022. "Sulla base di un'analisi completa delle attività pubbliche e del livello di rispetto per Kim Ju Ae sin dalla sua prima apparizione pubblica, attualmente sembra essere il successore più probabile", ha affermato in una nota il Nis, "ma teniamo gli occhi aperti su tutte le possibilità perché Kim Jong Un è ancora giovane, non ha grossi problemi di salute e ci sono molte variabili". La giovanissima Kim ha accompagnato il padre al lancio di dicembre del missile balistico intercontinentale a combustibile solido (ICBM) Hwasong-18. Si tratta del missile a lungo raggio più avanzato dell'arsenale nordcoreano. Era al fianco del padre anche quando è stato lanciato in orbita il satellite spia Malligyong-1 lo scorso novembre, dopo due tentativi falliti. Secondo Pyongyang il satellite avrebbe fornito a Kim una visione della Casa Bianca. L'analisi diffusa dall'intelligence sudcoreana corrisponde all'opinione già espressa dal ministro dell'Unificazione della Corea del Sud, Kim Yung-ho, il mese scorso durante una conferenza stampa. "La continua enfasi sulla figlia di Kim Jong Un può essere vista come una prova che la Corea del Nord si sta affrettando a mostrare le intenzioni di successione in mezzo a difficili circostanze interne", aveva detto il ministro.

Figlia "rispettata"

Altro indice della possibile eredità va ricercato nelle parole. Secondo gli osservatori dell'area, la piccola Kim viene definita una figlia "rispettata", anziché "amata". L'aggettivo "rispettato" è riservato alle persone di maggior valore della Corea del Nord. In maniera analoga, il padre Kim Jong Un era stato definito un "compagno rispettato" solo dopo che era stato consolidato il suo status di futuro leader del Paese. Ai cittadini della Corea del Nord i Kim dicono di provenire da una stirpe sacra. Questo significa che sono gli unici autorizzati a guidare il Paese. Se Kim Ju Ae diventerà davvero la futura leader del Paese, sarebbe la quarta generazione della famiglia che accede al potere. Gli osservatori internazionali ritengono che presentare così presto la piccola Kim al pubblico potrebbe essere il modo in cui il leader nordcoreano intende assicurarsi che la figlia stabilisca un rapporto coi cittadini molto prima che prenda il potere. Altra ragione potrebbe annidarsi nella volontà di superare i pregiudizi su una Corea del Nord profondamente patriarcale, dove una donna non è mai stata alla guida del Paese.

Isole nel Mar Giallo sotto attacco

La questione dell'eredità, seppur non imminente, coincide con il riacutizzarsi del conflitto tra le due Coree in questi primi giorni di gennaio. "L'esercito nordcoreano ha effettuato più di 200 colpi oggi tra le 9 e le 11 nelle aree Jangsan-got dell'isola settentrionale di Baengnyeong e nel nord dell'isola di Yeonpyeong", ha riferito un funzionario sudcoreano in conferenza stampa. Le autorità locali dell'isola di Yeonpyeong hanno precisato che ai civili è stato ordinato di evacuare come "misura preventiva". L'isola sudcoreana si trova nel Mar Giallo, a circa 80 km a ovest di Incheon e 12 km a sud della costa della provincia nordcoreana di Hwanghae. L'episodio ricorda quanto avvenuto nel 2010, quando Pyongyang aveva sparato 170 proiettili di artiglieria su Yeonpyeong uccidendo quattro persone, tra cui due civili. Si trattò del primo attacco nordcoreano contro civili dai tempi della guerra di Corea (1950-1953). Le raffiche di artiglieria nordcoreane vicino alle due isole al confine sono state definite da Seul un "atto provocatorio". La Corea del Sud ha esortato Pyongyang a fermarsi, sparando a sua volta proiettili verso il confine. Lo scambio di artiglieria tra i due Paesi è il primo dallo scorso novembre, quando si sono ritirati da un accordo stipulato nel 2018 per evitare incidenti militari.

Misteri sulla famiglia

Riguardo alla sua famiglia Kim Jong Un è estremamente riservato. La moglie Ri Sol Ju ad esempio è stata tenuta segreta fino a qualche tempo dopo il matrimonio. L'esistenza di Kim Ju Ae è stata menzionata per la prima volta nel 2013, dopo un controverso viaggio in Corea del Nord di Dennis Rodman, stella del basket statunitense in pensione. L'ex giocatore riferì di aver trascorso del tempo con la famiglia del signor Kim, rilassandosi in riva al mare e di aver "tenuto in braccio la loro bambina". Si ritiene che il dittatore nordcoreano abbia avuto altri due figli: il primo sarebbe un maschio nato nel 2010 mentre il terzo sarebbe un minore di sesso sconosciuto nato nel 2017.