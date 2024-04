"Ho ucciso il mio cane, era insopportabile": frasi choc dalla possibile vice di Donald Trump

Ha ucciso il suo cane perché "impossibile da addestrate" e "incapace nella caccia" insieme ad una capra "puzzolente". Lasciano a bocca aperta le dichiarazioni di Kristi Noem, la governatrice del South Dakota nella rosa delle possibili candidate alla vicepresidenza se Donald Trump dovesse vincere le prossime presidenziali.

Le rivelazioni sono contenute nel libro in uscita "No going back: the truth on what's wrong with politics and how we move America forward (Indietro non si torna: La verità su cosa c’è di sbagliato nella politica e su come far progredire l'America) di cui alcuni media americani hanno pubblicato le anticipazioni.

La cagnolina "buona a nulla nella caccia" e la capretta "puzzolente"

"Cricket era un pointer a pelo corto di circa 14 mesi", scrive la governatrice in un racconto dettagliato: "Odiavo quel cane. Non era addestrabile ed era pericoloso per chiunque vi entrasse in contatto, valeva meno di niente come cane da caccia. Ad un certo punto ho realizzato che avrei dovuto abbatterlo", si legge nel libro.

"Non è stato piacevole", afferma la repubblicana 52enne, "ma andava fatto. E dopo aver finito, mi sono resa conto che bisognava fare un’altra cosa sgradevole". Noem racconta infatti di aver ucciso anche una capretta di famiglia con un odore "disgustoso, muschiato, rancido" che "amava inseguire" i suoi figli facendoli cadere e rovinando i loro vestiti. La governatrice decide quindi di uccidere l'animale come fatto prima con la cagnolina. La "trascina in una cava di ghiaia", ma la capra salta mentre lei spara riuscendo a schivare il colpo. La governatrice allora torna al suo furgone, prende un'altra cartuccia e "torna di corsa alla cava di ghiaia per abbatterla". Una alla quale avrebbero assistito anche degli operai impegnati in alcuni lavori nella fattoria di famiglia, che"spaventati" nel vedere "ciò di cui sono capace" sarebbero "tornati rapidamente al lavoro".

Il libro, nelle parple dellla stessa autrice, è un contenitore di "storie reali, oneste e politicamente scorrette che faranno rimanere a bocca aperta i media". Gli episodi descritti servirebbero a dimostrare come in politica Kristi Noem sia disposta a fare "cose difficili e brutte".

Una sorta di autobiografia mista ad invettive verso i Democratici, secondo il Guardian. Le rivelazioni hanno incontrato forti critiche da parte delle associazioni animaliste e delle opposizioni, e non è difficile credere che abbiano provocato qualche perplessità anche tra gli elettori repubblicani.

I can understand why some people are upset about a 20 year old story of Cricket, one of the working dogs at our ranch, in my upcoming book — No Going Back. The book is filled with many honest stories of my life, good and bad days, challenges, painful decisions, and lessons… — Kristi Noem (@KristiNoem) April 28, 2024

Noem ha provato a difendersi sui social affermando di amare gli animali, finendo però per rivelare altre uccisioni: "Decisioni difficili come questa accadono continuamente in una fattoria. Purtroppo, qualche settimana fa abbiamo dovuto abbattere 3 cavalli che erano nella nostra famiglia da 25 anni", ha scritto su X. "Spesso la via più semplice non è quella giusta", rivendica ancora la governatrice sui social.