Morto in carcere il giornalista che aveva criticato Lukashenko

Dopo Alexei Navalny un altro dissidente muore in prigione. Questa volta non nella Russia di Vladimir Putin, ma nella Bielorussia del principale alleato della 'Zar' di Mosca: la Bielorussia di Alexander Lukashenko. Il giornalista bielorusso Igor Lednik è deceduto in prigione, dove stava scontando una pena per un articolo pubblicato nel 2022 e per il quale era stato accusato di diffamazione del presidente. A darne notizia è stato il Partito socialdemocratico. "Igar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, è morto in carcere all'età di 64 anni", ha dichiarato l'organizzazione politica su Telegram, notizia confermata dall'Ong per i diritti umani Viasna. Arrestato nel dicembre 2022, era stato condannato a tre anni di reclusione per aver "diffamato" il presidente bielorusso in relazione a una pubblicazione su un giornale del Partito socialdemocratico, ha aggiunto l'organizzazione.

Lednik stava scontando una pena detentiva di tre anni e la sua salute era peggiorata in cella. Il giornalista ed ex politico aveva subito un'operazione gastrointestinale e soffriva anche di problemi cardiaci. L'ex candidata presidenziale Svetlana Tikanovskaya, una delle principali figure della dissidenza anti-Lukashenko, si è detta "devastata" per la morte di "un instancabile combattente per la libertà". "Questa morte è un tragico simbolo della brutalità del regime di Lukashenko. Deve essere ritenuto responsabile di ogni morte, di ogni eroe perduto", ha affermato sul suo account su X.

Tikhanovskaya ha accusato le autorità bielorusse di aver "deliberatamente ucciso" Lednik, tenendolo in carcere nonostante fosse su una "lista umanitaria" di prigionieri troppo anziani o malati. Lednik ha detto che una decina di prigionieri politici con problemi di salute "hanno bisogno di aiuto in questo momento". "Stanno lottando per la loro salute e la loro vita in condizioni orribili. Dobbiamo unire le forze per garantire che vengano rilasciati il prima possibile", ha aggiunto.

La repressione dell'opposizione in Bielorussia è sempre stata molto forte, ma le cose sono peggiorate dalle elezioni presidenziali del 2020, ritenute fraudolente da opposizione e Unione europea e vinte ancora una volta da Lukashenko, che è al potere dal 1994. Le elezioni hanno dato vita a proteste di portata senza precedenti, che sono state represse con la forza. Da allora, centinaia di attivisti, giornalisti, difensori dei diritti e semplici cittadini sono stati condannati a lunghe pene detentive o costretti all'esilio. Secondo l'Ong Viasna, attualmente in Bielorussia ci sarebbero più di 1.400 prigionieri politici. Secondo la stessa fonte, si tratta del quinto prigioniero politico morto in carcere in Bielorussia dal 2021. Secondo Viasna, all'inizio di gennaio un altro oppositore, Vadzim Khrasko, era morto di polmonite in una colonia carceraria. Le organizzazioni bielorusse per i diritti umani avevano denunciato le sue condizioni di detenzione, sostenendo che non aveva ricevuto le cure mediche necessarie.