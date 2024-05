Castrava le vittime e filmava la tortura, ergastolo al 'creatore di eunuchi'

Aveva creato una rete di mutilatori seriali, una sorta di setta estrema che era solita evirare le sue vittime, riprendendo la tortura, per poi vendere i filmati ad amanti di questa terribile pratica. Il 46enne Marius Gustavson, leader di questa rete "macabra e raccapricciante", e creatore del sito web "eunuch maker", il creatore di eunuchi, è stato condannato all'ergastolo con una pena minima di 22 anni nel Regno Unito.

L'uomo è stato ritenuto colpevole, tra le altre cose, di "manipolazione" di vittime vulnerabili ed è stato coinvolto in almeno 29 procedure, che erano "poco meno di una macelleria umana", ha sentenziato Tribunale centrale penale di Londra, conosciuto come l'Old Bailey. Gustavson avrebbe anche mangiato testicoli e conservato organi genitali nel suo frigorifero. Come ricostruisce il quotidiano britannico The Guardian, la pratica messa in atto "su larga scala, pericolosa ed estremamente inquietante", è durata quattro anni, comprendeva atti come castrazioni, l'uso di pinze per schiacciare i testicoli, l'asportazione del pene, il congelamento degli arti e in un caso anche l'elettrocuzione di un ragazzo di 16 anni, tutte torture che venivano trasmesse in streaming sul sito web di Gustavson.

Si stima che questa "attività intensa e lucrativa" abbia fruttato più di 300mila sterline da ben 22.841 abbonati paganti in tutto il mondo tra il 2017 e il 2021. Gustavson, che in precedenza aveva ammesso accuse tra cui l'associazione a delinquere finalizzata a commettere lesioni personali gravi, è apparso per la sentenza in video-collegamento insieme ad altri sei uomini che hanno tutti ammesso di aver preso parte al crimine. "I filmati caricati erano estremamente espliciti e messi a disposizione degli abbonati paganti, senza dubbio perché potessero guardarli per la loro gratificazione sessuale. Si trattava di un'impresa su larga scala, pericolosa ed estremamente inquietante", ha affermato il giudice Mark Lucraft.

Il pubblico ministero Caroline Carberry KC ha sostenuto che c'erano "prove evidenti" di cannibalismo e che Gustavson, di nazionalità norvegese, avrebbe cucinato testicoli per il pranzo in un "piatto di insalata disposto ad arte". L'uomo ha anche conservato genitali asportati come "trofei" in un frigorifero nella sua casa di Harringay, a nord di Londra, e ha "venduto" parti del corpo ad altri.