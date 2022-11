La generazione Z alla conquista del Congresso Usa, eletto deputato 25enne

La Generazione Z ha ufficialmente un seggio al Congresso degli Stati Uniti. Nelle elezioni di midterm è stato eletto Maxwell Alejandro Frost, un democratico di 25 anni, ha vinto nel decimo distretto congressuale della Florida contro il repubblicano Calvin Wimbish Frost rappresenterà il seggio dell'area di Orlando lasciato libero dal rappresentante Val Demings, candidato democratico alla carica di governatore.

Il giovane sarà il primo rappresentante della Generazione Z eletto al Congresso americano. ''Abbiamo fatto la storia per i cittadini della Florida, per la Gen Z e per tutti coloro che credono che meritiamo un futuro migliore'', ha scritto su Twitter. ''Sono più che grato di poter rappresentare la mia casa al Congresso degli Stati Uniti'', ha aggiunto Frost, che con i suoi 25 anni abbasserà l'età media del Congresso, la più alta da vent'anni. La maggior parte dei rappresentanti al Congresso sono anziani: i baby boomer dominano e i millennial rappresentano appena il 6% dell'Aula.

La sua campagna elettorale si è concentrata su temi cari ai giovani come la violenza armata, il cambiamento climatico, il diritto all'aborto e un'aumentata assistenza sanitaria. Attivista per la giustizia sociale, Frost è un ex componente di March For Our Lives, il movimento che chiede controlli più stringenti sulle armi nato dopo la strage del 2018 alla scuola di Parkland, in Florida, nella quale vennero uccise 17 persone e diverse altre furono ferite.

Il futuro deputato elettorale aveva spiegato di aver deciso di volersi dedicare alla politica dopo la sparatoria di massa alla scuola elementare di Newtown, nel Connecticut, nel 2012, in cui le vittime furono 27, di cui 20 bambini dai 6 ai 7 anni. Sono entrato in politica, ha detto, perché "non volevo essere fucilato a scuola".

