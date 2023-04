Musk lancia il razzo spaziale più potente mai creato

L'azienda SpaceX di Elon Musk tenterà di lanciare nello spazio il missile più potente al mondo. Si tratta del sistema-razzo composto dal gigante Super Heavy e la navicella Starship, quest'ultima già testata in precedenza su brevi tragitti, ma ora potenziata dal nuovo gigante di Musk. Lo sguardo più attento sarà quello della Nasa, curiosa circa i futuri possibili utilizzi del missile per missioni sulla luna.

Questo è il primo test completo che vede la combinazione Starship SN24 più Super Heavy, un colosso che raggiunge i 120 metri di lunghezza e su cui si gioca il futuro dell'azienda di Musk. Con un sistema che gli consente una spinta quasi doppia rispetto a qualsiasi altro razzo nella storia, il tentativo di lancio è previsto per oggi n qualsiasi momento tra le 14 e le 16:30 italiane. La dimostrazione senza equipaggio decollerà da Boca Chica, in Texas, scrive la Bbc.

Musk si è mostrato molto prudente a riguardo, invitando tutti a moderare le aspettative. "È il primo lancio di un razzo molto complicato e gigantesco, quindi potrebbe non partire. Staremo molto attenti e se vedremo qualcosa che ci preoccupa, lo rimanderemo", ha detto.

Tra gli obiettivi dell'imprenditore c'è quello di sfruttare il razzo in futuro per far volare persone e satelliti in orbita anche più volte al giorno, così come un aereo di linea attraversa facilmente l'Atlantico. Secondo Musk, Super Heavy potrebbe inaugurare un'era di viaggi interplanetari per tutti noi "comuni esseri umani".

Supponendo che tutto proceda come previsto, l'astronave si alzerà e si dirigerà verso il Golfo del Messico. Il test di volo inaugurale non completerà un'orbita completa intorno alla Terra. Se avrà successo, viaggerà a circa 150 miglia sopra la superficie terrestre, ben oltre le altitudini considerate spaziali. Starship è composta da due parti: il booster Super Heavy, un razzo gigantesco che ospita 33 motori, e la navicella Starship, che si trova in cima al booster durante il lancio ed è progettata per staccarsi dopo che il booster ha esaurito il suo carburante per terminare la missione.

Il massiccio razzo booster Super Heavy darà la prima scarica di energia al momento del decollo. Meno di tre minuti dopo il decollo, si prevede che esaurisca il suo carburante e si separi dalla navicella Starship, lasciando che il booster venga gettato nell'oceano nel golfo. L'astronave userà i suoi sei motori, accesi per più di sei minuti, per spingersi a velocità quasi orbitali. Il veicolo completerà poi un giro parziale del pianeta, rientrando nell'atmosfera terrestre vicino alle Hawaii. Si prevede che si schizzerà al largo della costa circa un'ora e mezza dopo il decollo.

Tra le migliaia di spettatori previsti, lo sguardo più attento sarà quello della Nasa. Dato che SpaceX vorrebbe utilizzare questo sistema di lancio per le future missioni sulla Luna e su Marte, l'agenzia spaziale americana è apparsa particolarmente interessata.

Non a caso, la Nasa ha investito quasi tre miliardi di dollari nell'azienda di Musk per sviluppare una variante di Starship che dovrebbe far atterrare gli astronauti sulla Luna. Proprio la navicella Starship è stata scelta come lander lunare per la missione Artemis 3 del 2025, il primo allunaggio dopo quello del 1972.

Anche Garrett Reisman, professore di ingegneria astronautica presso la University of Southern California, ha sottolineato l'ambizione di Musk a spingersi ancora più in profondità nel sistema solare. "Per lui Starship rappresenta potenzialmente un altro gigantesco cambiamento: la capacità di portare davvero in larga scala le persone su Marte", ha dichiarato a Bbc News il consulente di SpaceX ed ex astronauta.