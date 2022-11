Netanyahu verso il ritorno al potere, Israele vira (di nuovo) a destra

La destra più estrema potrebbe presto governare Israele con Benjamin Netanyahu che sembra destinato a tornare al potere dopo 16 mesi dalla sua caduta, in uno spettacolare ritorno che arriva grazie ad una alleanza molto più estremista del passato. Secondo tre exit poll ma anche il conteggio definitivo di oltre l'80% dei seggi, in quelle che sono state le quinte elezioni in meno di quattro anni nella nazione, il Likud si è classificato al primo posto con 30-31 seggi, mentre il suo più ampio blocco di destra ha ottenuto 61-62 seggi, sufficienti a formare una seppur stretta maggioranza nel Parlamento di 120 seggi. Il partito centrista Yesh Atid dell'attuale premier, Yair Lapid, avrebbe ottenuto da 22 a 24 seggi e la sua alleanza più ampia da 54 a 55 seggi.

Il blocco guidato da Netanyahu, il primo ministro israeliano che ha governato più a lungo nella storia della nazione, comprende un'alleanza di estrema destra che cerca di stravolgere il sistema giudiziario israeliano, di porre fine all'autonomia palestinese in alcune parti della Cisgiordania occupata e di legalizzare una forma di corruzione di cui proprio Netanyahu è accusato. L'ex primo ministro, mentre i conteggi erano ancora in corso, ha già ringraziato gli elettori per l'"enorme voto di fiducia". Il suo Likud non ha ottenuto i risultati attesi ed è in calo di consensi rispetto al passato, ma la vittoria potrebbe arrivare grazie a un'impennata di voti per i suoi nuovi alleati di estrema destra, i Sionisti Religiosi, e grazie a un risultato deludente di due partiti a favore dei diritti degli arabi nonché del partito di sinistra Meretz.

Il nuovo astro nascente della politica israeliana è l'estremista Itamar Ben-Gvir, che ha festeggiato in un raduno di soli uomini a Gerusalemme, dove i suoi sostenitori hanno sventolato bandiere israeliane e cantato "Morte ai terroristi". I suoi Sionisti Religiosi sembrano destinati a un successo senza precedenti, con 13 o 14 seggi, rispetto ai soli sei del voto del 2021. Ben-Gvir, condannato per incitamento razziale, è un ex seguace del gruppo terroristico vietato Kach e un ammiratore del suo fondatore, il rabbino Meir Kahane, un estremista israelo-americano assassinato nel 1990 che voleva privare gli arabi israeliani della cittadinanza, segregare lo spazio pubblico israeliano e vietare il matrimonio tra ebrei e non ebrei. Fino a poco tempo fa, nella sua casa era appeso il ritratto di Baruch Goldstein, che nel 1994 uccise 29 palestinesi in una moschea della Cisgiordania.

