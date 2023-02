Trump ha la sua prima sfidante alla presidenza Usa: è la sua ex ambasciatrice all'Onu

Donald Trump ha la sua prima sfidante per la corsa alla carica di presidente degli Stati Uniti. Nikki Haley, ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite ed ex governatrice della Carolina del sud, ha annunciato la sua candidatura alle primarie dei repubblicani per le elezioni presidenziali del 2024, diventando la prima sfidante ufficiale dell'ex presidente.

Nel video con cui lancia la sua candidatura, la donna racconta della sua infanzia in una cittadina dello Stato, Bamberg, dove la ferrovia divideva i quartieri dei bianchi dagli altri. "Ero la figlia orgogliosa di immigrati indiani. Non nera, non bianca. Ero diversa", afferma Haley, il cui nome da nubile è Randhawa. In caso di successo, la politica diventerebbe la prima donna e la prima asiatica americana a guidare la lista repubblicana. In precedenza era già entrata nella storia come prima donna governatrice asiatico-americana del Paese e prima indiana-americana a far parte del governo.

Il suo annuncio arriva mesi dopo quello di Trump, che a novembre ha lanciato la sua terza candidatura alla Casa Bianca. Da allora la campagna per le primarie è andata avanti lentamente, con altri repubblicani, tra cui governatori, senatori ed ex funzionari di Trump, che hanno segnalato un interesse per la competizione ma che non hanno fatto annunci ufficiali. La prima è stata ora Haley, che però non è molto conosciuta e parte da sfavorita. Ma annunciando in anticipo la sua candidatura la 51enne, che ha chiesto un "cambiamento generazionale" nel suo partito, ha colto l'opportunità di partire in vantaggio nella raccolta di fondi e di dare più tempo per conoscerla ai potenziali elettori repubblicani delle primarie. La campagna della ex governatrice è stata incoraggiata da molti sondaggi che mostrano come Trump conquisti meno del 50% degli elettori repubblicani.

Dell'amministrazione dell'ex presidente lei è stata parte, svolgendo il delicato ruolo di ambasciatrice Usa all'Onu dal 2017 ala fine del 2018. Nei confronti del miliardario ha tenuto sempre una posizione ambivalente. Lo ha criticato quando si è candidato per la prima volta nel 2016, per poi entrare a far parte della sua amministrazione l'anno successivo. Finita quella esperienza, durata solo un anno, la repubblicana ha da una parte elogiato le politiche e i risultati ottenuti da Trump durante il suo mandato, ma lo ha anche criticato facendo così appello ai moderati repubblicani. Il giorno dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, disse che le azioni dell'ex presidente sarebbero state "giudicate duramente dalla storia". Ma poi si è opposta all'impeachment nei suoi confronti.

Come governatrice, Haley ha attirato l'attenzione nazionale per aver chiesto la rimozione della bandiera confederata dal terreno della Statehouse dopo che un suprematista bianco aveva ucciso nove parrocchiani neri alla Emanuel African Methodist Episcopal Church nel giugno 2015. Nata a Bamberg e laureatasi all'Università di Clemson, Haley ha lavorato per la boutique di abbigliamento di famiglia, anche come contabile, prima di ottenere il primo di tre mandati alla Camera dei Rappresentanti della Carolina del Sud.