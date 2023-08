A Kiev F16 da Olanda e Danimarca, ma la fiducia sulla controffensiva si incrina

Dopo il via libera americano di due giorni fa, ora c'è la conferma. A sancirla il premier olandese Mark Rutte che ha ufficializzato oggi, domenica 20 agosto 2023, una decisione storica: l'Olanda fornirà a Kiev 42 aerei F16 da combattimento, insieme alla Danimarca. La decisione è stata ufficializzata nel corso di una visita a sorpresa del premier ucraino Volodymyr Zelensky, in una base dell'aviazione olandese a Eindhoven.

Si tratta di "una decisione storica". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Olanda, ha commentato l'annuncio dell'Aja e di Copenaghen sull'invio a Kiev degli F16.

Gli F16 sono aerei da guerra americani molto versatili e l'Ucraina li richiede da tempo per contrastare la superiorità aerea di Mosca nella guerra. La consegna non sarà immediata, ma richiederà probabilmente mesi. Da Kiev fanno sapere però che l'addestramento dei piloti è già iniziato. Ma, malgrado questo nuovo punto a favore fatto registrare dal premier ucraino, la sensazione è che né a Washington, né in Ucraina, si dormano sonni tranquilli e che, la lentezza della controffensiva, dopo le ingenti forniture occidentali, sollevi non poche preoccupazioni.

L'Ucraina a corto di opzioni e la possibile erosione del sostegno internazionale

A scoperchiare il vaso di pandora dell'insoddisfazione di molte cancellerie occidentali ci pensa il Washington Post con un'analisi accurata di questi mesi estivi di controffensiva da parte di Kiev. Per il quotidiano americano l'Ucraina sarebbe a corto di opzioni e i successi sarebbero al momento modesti rispetto a quanto aspettato. Il rischio di un impasse sarebbe insomma dietro l'angolo e, con esso, anche l'erosione del sostegno internazionale.

In più di due mesi di controffensiva Kiev non ha riconquistato che villaggi isolati, osserva il quotidiano americano, mentre le truppe russe in molte zone sono passata al contrattacco in alcune aree. Secondo un report dell'intelligence americana la controffensiva ucraina non riuscirà a riconquistare la città chiave di Melitopol quest'anno, mentre l'appuntamento chiave è quello delle elezioni americane del 2024. Secondo il Washington Post è molto probabile che il taglio degli aiuti a Kiev sia un tema elettorale chiave, tra un'opinione pubblica sempre più scettica sul fornire nuovi aiuti all'Ucraina.

In più c'è il tema degli attacchi con droni in territori russi, una pratica avversata dagli Usa, che temono un escalation con Mosca, ma a cui Kiev sembra ricorrere per supplire all'inferiorità aerea e alla mancanza di grandi risultati sul campo di battaglia.

L'appello del Vaticano: "Si fa troppo poco per la pace"

Di pace, intanto, tornano a parlare le alte autorità vaticane. "Tutti quanti vogliono la pace, perché la guerra è terribile. Le ragioni degli uni e degli altri, invece, portano purtroppo a punti di vista molto diversi. Queste diversità non devono far perdere a noi la chiarezza della responsabilità, dell'aggressore e dell'aggredito. Dobbiamo credere che ci sia un modo per arrivare a una pace giusta e sicura non con le armi ma con il dialogo. Questo non è mai una sconfitta e richiede garanzie e responsabilità da parte di tutti" ha affermato il cardinale Zuppi, presidente della Cei (la Conferenza episcolale italiana) in un'intervista rilasciata al Sussidiario.net. Zuppi è il protagonista della missione di pace vaticana e si è già recato a Kiev, Mosca e Washington. La prossima tappa sarà Pechino.

In favore della fine del conflitto in Ucraina l'Unione Europea "fa troppo poco, dovrebbe fare molto di più. Deve cercare in tutti i modi di aiutare iniziative per la pace, seguendo l'invito di Papa Francesco a una pace creativa" ha dichiarato Zuppi, che ha aperto oggi anche il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.

