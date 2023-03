Se non ti puoi fidare nemmeno della polizia: il caso che incastra Scotland Yard

"Omofobia, razzismo e misoginia". Le tre accuse che incastrano Scotland Yard e che mettono in imbarazzo tutto il governo britannico. Nella giornata di ieri 20 marzo è stato pubblicato un rapporto indipendente sugli atteggiamenti della polizia inglese portato avanti negli ultimi quattordici mesi dalla baronessa membro della Camera dei Lord Louise Casey. Le accuse rivolte alla Metropolitan Police (o Met) di Londra sono pesanti e rischiano di portare a gravi conseguenze.

Il rapporto

Iniziato nel gennaio del 2022, il rapporto è chiuso con un totale di 363 pagine. La conclusione è chiara: il corpo di polizia di Londra è "marcio". Ma andiamo per gradi. Casey ha iniziato a stilare il rapporto sugli atteggiamenti degli agenti in seguito al caso di Sarah Everard di marzo 2021. Everard era una donna di 33 anni che stava rientrando a casa dal lavoro ed è stata rapinata, stuprata e infine uccisa da un agente della polizia, Wayne Couzens, condannato all'ergastolo nel settembre 2021. L'agente era stato più volte accusato di atti osceni in luogo pubblico e faceva parte di un gruppo WhatsApp con altri sei colleghi in cui c'erano frequenti scambi di messaggi misogini e discriminatori. Il caso di due anni fa ha sconvolto l'opinione pubblica e ha convinto Casey a iniziare un'indagine indipendente all'interno del corpo di polizia sugli atteggiamenti nei confronti di colleghi, sospettati, colpevoli, comuni cittadini e imputati.

La conclusione del rapporto evidenzia come atteggiamenti discriminatori e misogini siano ormai "istituzionalizzati" all'interno della Met. Lo confermano i dati raccolti dalla stessa ricerca: soltanto la metà dei cittadini londinesi si fida delle forze dell'ordine e il 12 per cento delle donne in divisa facente parte del dipartimento ha affermato di aver ricevuto molestie sessuali o attacchi sessisti da parte dei colleghi uomini nel corso della carriera. I risultati del resoconto imbarazzano tutto il dipartimento, ma soprattutto la città di Londra e Westminister. Questa mattina il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan ha dichiarato che oggi è "uno dei giorni più bui nei 200 anni di storia di Scotland Yard" scusandosi pubblicamente con i cittadini. Perfino il capo della polizia Sir Mark Rowley ha chiesto scusa, dichiarando "imbarazzante" leggere ciò per cui si accusa l'organo che dirige. Infine, anche il premier britannico Rishi Sunak è intervenuto dichiarando che la fiducia della polizia è stata "fortemente danneggiata".

Le accuse

La lista di accuse è lunga quasi tutto il resoconto e contiene interviste e racconti dettagliati degli agenti. "Mi ha schiaffeggiato in faccia, ho perso conoscenza e mi ha violentata" o "Mi hanno etichettata come bugiarda e piantagrane per aver denunciato" sono soltanto due delle numerose accuse di donne - in questo caso "l'Agente A" e "l'Agente L" - contenute nelle pagine del rapporto. Nello specifico, si parla di molestie verbali, commenti misogini e violenze fisiche (sia sessuali che non) dalle colleghe, fino a comuni cittadine. A questo elenco vanno aggiunti anche "scherzi" di pessimo gusto come sex toys nelle tazze del caffè o costringere le colleghe a mangiare intere torte, fino anche a urinare addosso a un'altra collega per puro divertimento.

Ma purtroppo non sono solo le donne a essere nel mirino. L'accusa sottolinea anche il caso di un agente, dichiaratamente omosessuale, perseguitato dai colleghi con una diffamante campagna d'omofobia all'interno dei ranghi del dipartimento. "Avevo paura dei miei colleghi" ha detto l'uomo, dopo aver letto dei messaggi di WhatsApp in cui si pianificava di perquisirlo mentre era fuori servizio con lo scopo di malmenarlo.

Il rapporto poi termina con la descrizione di chi, più degli altri, ha spesso commesso discriminazione ed è emerso come il nonnismo sia alla base dei rapporti tra agenti più anziani e novizi. E, di nuovo, in particolare, le donne sono quelle più esposte e prese di mira dai colleghi più datati.

Le conseguenze

Il rapporto della deputata alla Camera dei Lord nelle ultime ore ha scosso tutto il Regno Unito e resta di una portata devastante. Le istituzioni si sono infatti scusatesi pubblicamente ai cittadini per l'imbarazzo che, un corpo così importante per la vita pubblica di una città, ha causato. La credibilità del Met dopo queste accuse non può che essere danneggiata irrevocabilmente. Louise Casey ha dichiarato che "non esclude che il corpo possa essere smantellato" e ha lanciato un ultimatum al governo affermando "o si cambia o si chiude".

Al momento il sindaco di Londra ha annunciato una profonda indagine interna per eliminare possibili "mele marce". Resta il fatto che accuse di questa gittata e così generalizzate non possano soltanto avere come conseguenza l'ennesima indagine distrettuale interna. Accuse del genere non è la prima volta che vengono aizzate verso Scotland Yard e non è la prima volta che indagini interne falliscono nell'individuare agenti con comportamenti discutibili. Sara diverso questa volta? Resta il fatto che i cittadini hanno perso il punto di riferimento principale per la vita pubblica civile di ogni città: se non ti puoi fidare nemmeno della polizia, come si può pretendere di vivere al sicuro?