Teheran ora teme gli studenti: scuole chiuse per paura di proteste

Tutto è partito da una ciocca di capelli fuori posto. Ora il regime colpevole dell'omicidio di Mahsa Amini si ritrova a chiudere le scuole in anticipo per paura delle proteste che stanno scuotendo il paese da settembre scorso. Lo ha annunciato oggi il quotidiano iraniano Etmad. Gli attivisti per i diritti e la democrazia conto la dittatura di Teheran hanno proclamato 3 giorni di manifestazioni in occasione dei festeggiamenti del "Charshanbe Suri", la notte che precede l’ultimo mercoledì prima del capodanno iraniano, che quest’anno cade il 21 di marzo. Nella provincia del Kurdistan le scuole sono state chiuse già da ieri. La polizia, sempre secondo Etemad, ha comunicato che saranno presenti agenti in borghese per fermare possibili dimostrazioni.

Il Charshanbe Suri è una festa nazionale iraniana e si festeggia l’ultimo mercoledì dell’anno secondo il calendario del paese. È detta anche la "danza del fuoco" perché è usanza appiccare un grande falò e danzarci intorno per salutare l’anno passato e dare il benvenuto a quello nuovo. Quello che dovrebbe essere un momento di festa, balli, luci e colori quest’anno sarà con ogni probabilità un momento di grande mobilitazione per la popolazione.

Le proteste iniziate nel paese nel settembre scorso dopo l’omicidio della studentessa 22enne Mahsa Amini non si sono mai del tutto fermate. E nell’ultimo mese sono riesplose contro il regime per quello che sembra essere ancora oggi - secondo i manifestanti - una vendetta contro le manifestazioni di libertà delle donne e delle studentesse attuata dal governo. L’avvelenamento sistematico che va avanti in 29 scuole del paese - e che conta già 900 ragazze intossicate - ha riportato donne e uomini a scendere in piazza per protestare. A oggi non c’è chiarezza su questo fatto e secondo il governo la situazione si sarebbe risolta con l’arresto di oltre 100 persone, giudicate da Khamenei, il leader supremo dell'Iran, "soggetti disturbati". Della stessa idea non si trovano gli attivisti, che sono sicuri si tratti di una ritorsione contro le manifestazioni di democrazia dei mesi passati. Per questo motivo, con il timore che possa scoppiare un disordine generale, i festeggiamenti di questa sera saranno blindati dalle forze dell’ordine. Il capo della polizia Abbas Ali Mohammadian ha riferito che anche le moschee "diventeranno prigioni" se sarà necessario sopprimere eventuali rivolte.

Il paese resta ancora oggi scosso e con un altissimo livello di tensione sociale. Dall’inizio delle proteste sono stati arrestati più di 20 mila attivisti e altri 520 uccisi. Khamenei nella giornata di ieri 13 marzo ha concesso la grazia a un grande numero di civili che hanno partecipato alle proteste, anche se, nelle stesse ore, un gruppo di ragazze che ha protestato con un video su TikTok senza indossare il velo in occasione della festa della donna è stato arrestato e costretto a pentirsi. Il video voleva sostenere l'ennesima rivendicazione di libertà e uguaglianza non garantita dal regime: vestite secondo la moda occidentale, come volendo allontanarsi dalla cultura del loro paese d'origine, ballano in gruppo per protestare contro lo stesso governo che sta togliendo loro diritti e che vede le donne come inferiori secondo i dettami religiosi. Il video originale è stato rimosso e le ragazze, denunciate, si sono dovute scusare pubblicamente.