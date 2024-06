Annullata in Iran la condanna a morte del rapper che sosteneva la lotta delle donne

La Corte suprema di Teheran ha annullato la condanna a morte del rapper iraniano Toomaj Salehi, finito in galera per il suo sostegno alla lotta delle donne esplose nel 2022 in seguito alla morte di Mahsa Amini. Lo ha annunciato il suo avvocato in un post sulla piattaforma di social media X. "La condanna a morte di #Toomaj_Salehi è stata annullata e, sulla base della sentenza d'appello della Corte Suprema, il caso sarà rinviato a un altro ramo per essere esaminato", ha scritto l'uomo, Amir Raisian. Le canzoni di Salehi hanno sostenuto le proteste scatenate dalla morte in custodia della polizia di Amini, una giovane curda iraniana arrestata perché avrebbe indossato un hijab in modo "improprio", avvenuta il 16 settembre 2022.

Come riporta la France Presse, il cantante 33enne era stato condannato a morte in aprile dal Tribunale rivoluzionario di Isfahan (Iran centrale) per "corruzione sulla terra", una delle accuse più gravi in Iran. I suoi avvocati hanno presentato appello contro la sentenza. Il verdetto ha scatenato forti proteste in tutto il mondo e all'interno della comunità artistica del Paese. Sono state organizzate manifestazioni di sostegno in diverse città del mondo. I sostenitori del giovane artista hanno anche lanciato una campagna sui social network con l'hashtag #SaveToomaj.

A Ginevra, esperti indipendenti delle Nazioni Unite si sono detti "allarmati" per la condanna a morte del rapper e per i "presunti maltrattamenti" subiti durante la sua detenzione. Toomaj Salehi è stato arrestato nell'ottobre 2022 e rinchiuso nella prigione di Dastgerd, nella sua provincia natale di Isfahan, prima di essere inizialmente condannato a sei anni e tre mesi di carcere. È stato rilasciato nel novembre 2023, ma è stato nuovamente arrestato una decina di giorni dopo.

I tribunali iraniani hanno accusato Salehi di "incitamento alla sedizione, all'assembramento, alla cospirazione, alla propaganda contro il sistema e all'incitamento ai disordini". Diverse centinaia di persone, tra cui membri delle forze di sicurezza, sono state uccise e migliaia arrestate durante le grandi manifestazioni in Iran nell'ottobre e novembre 2022, prima che le proteste si placassero. Secondo le Ong, nove persone sono state giustiziate in relazione alle proteste. Iran Human Rights sostiene che altre sei persone rischiano di essere giustiziate a breve. Ad aprile, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto alle autorità iraniane di annullare la condanna a morte del giovane rapper, chiedendo il suo "rilascio immediato e incondizionato".