Il rapper condannato a morte per aver appoggiato la protesta delle donne contro il velo

Una corte iraniana ha condannato a morte il noto rapper Toomaj Salehi con l'accusa di essere collegato alle proteste che, tra il 2022 e il 2023, andarono in scena nel paese mediorientale.

Le manifestazioni iniziarono dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana, arrestata per non avere indossato propriamente il velo. La ragazza era scomparsa in circostanze sospette il 16 settembre del 2022 e il suo corpo venne ritrovato senza vita dopo tre giorni di custodia cautelare, con ferite riconducibili a un pestaggio. Un'evidenza che scatenò un'ondata di sdegno popolare e una grande ondata di proteste.

L'accusa al rapper è quella di aver supportato le azioni di protesta che seguirono all'omicidio della giovane. L'artista era stato arrestato nell'ottobre del 2022, dopo aver pubblicamente supportato le proteste. Nel 2023 era stato condannato a sei anni e tre mesi: in quell'occasione la Suprema Corte aveva escluso la pena capitale.

La nuova stretta del regime iraniano dopo l'attacco a Israele

La sentenza è stata ribaltata ora dalla "Prima sezione della corte rivoluzionaria di Ishafan" con una mossa senza precedenti. I giudici hanno condannato a morte il rapper che ora ha 20 giorni per ricorrere in appello.

Toomaj Salehi, 33 anni, è molto conosciuto nel Paese mediorientale per le sue canzoni di protesta L'artista aveva utilizzato le sue canzoni e i suoi social network per schierarsi con chi aveva iniziato una battaglia contro Teheran. L'Autorità giudiziaria lo aveva accusato di "propaganda contro il sistema", "disturbo della sicurezza" del Paese, "cooperazione con gli Stati ostili alla Repubblica islamica" e "incitamento alla violenza".

Il Parlamento europeo consegna il Premio Sakharov alle donne iraniane

E, nei giorni dell'alta tensione con Israele intanto, il regime lancia una nuova stretta contro le donne, come testimonia il Guardian. Le rigide leggi sul vestiario e sul velo sarebbero state infatti rinforzate dopo l'attacco contro Tel Aviv e tutto questo avrebbe comportato una nuova ondata di arresti e repressione.