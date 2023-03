Bimbo di 6 anni trovato nudo in una gabbia per cani

Una triste scoperta quella di mercoledì 22 marzo fatta dai poliziotti di Filadelfia. In una casa nel quartiere Tycoon della città della Pennsylvania due agenti hanno trovato un bambino rinchiuso in una gabbia per cani, senza vestiti e con solo un cuscino e una coperta. Sono iniziate le indagini per capire i motivi di quelle condizioni.

I carabinieri sono intervenuti dopo che i vicini hanno notato due bambine con solo il pannolino addosso nei pressi dell'abitazione. I vicini hanno visto come le due bambine stessero chiamando a gran voce i genitori mentre stava piovendo forte: "Avevano solo il pannolino addosso. Erano senza magliette, pantaloni, scarpe. Pioveva e faceva freddo. Urlavano e chiamavano a gran voce la madre e il padre" ha riferito Hector Prez, uno dei vicini che si è imbattuto nella scena. Questo è bastato per far scattare un'indagine nella casa, dove i poliziotti - dopo aver preso in carico le bambine - hanno trovato il piccolo, presumibilmente fratello delle altre, rinchiuso in una gabbia per cani. Le due sorelle hanno quattro e cinque anni.

Ad accogliere i due agenti sulla porta sono stati una donna di 80 anni sulla sedia a rotelle e un uomo di 40. Le persone in questione sembrano essere la nonna e lo zio dei tre fratelli. Secondo quanto riporta l'ABC, l'uomo e il piccolo trovato nella gabbia soffrirebbero di disabilità cognitive. Per ora non sono state ancora mosse accuse e si sta interrogando la madre dei tre figli. Secondo il sergente di Filandelfia Gripp: "L'indagine sarà lunga, la situazione è tragica".