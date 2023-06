A New York il cielo è come in un film di fantascienza. E per strada tornano le mascherine

Sembrano fotogrammi estratti da uno dei tanti film dispotipici a cui la 'Grande Mela' ci ha abituato, ma sono invece istantanee di realtà. A New York l'aria è irrespirabile e per strada tornano, dopo l'emergenza Covid, le mascherine. La causa sono gli incendi divampati in Canada. Il Paese nord.americano è sconvolto da giorni da incendi molto intensi, particolarmente estesi soprattutto nella parte orientale, che hanno creato dense nubi di fumo in grado di oscurare molte città canadesi e americane, tra cui, per l'appunto New York.

II sindaco Eric Adams ha lanciato un appello a stare al chiuso. "Limitate l'esposizione. Questa non è una buona giornata per allenarsi per un maratona", ha detto. Ma l'allerta rimane per molti aspetti della vita quotidiana. L'aeroporto LaGuardia di New York ha sospeso nuovamente i voli in arrivo e misure simili sono attese in molte altre città del Nord America. E dalle autorità, Casa Bianca compresa, arriva il monito a tutti i cittadini di utilizzare la mascherina e preferire i luoghi chiusi. Una precauzione rivolta soprattutto ai più fragili: anziani, malati cronici, bambini e donne incinta. Gli ospedali negli ultimi giorni avrebbero riportato un numero record di ricoverati per intossicazione.

E le cose, secondo il Servizio Metereologico Nazionale, potrebbero addirittura peggiorare nei prossimi giorni. Sono circa 100 milioni gli americani alle prese con fumo e cenere in questi giorni. E oltre alle mascherine, in città si rivedono misure che gli abitanti della 'Grande Mela' pensavano di aver relegato ai tempi del Covid. Gli zoo della città sono chiusi, mentre le biblioteche stanno aprendo più tardi e chiudendo in anticipo. La governatrice dello stato ha comunicato che un milione di mascherine N95 saranno rese disponibili ai cittadini di New York, un annuncio che ha riportato in molti con la mente alla pandemia.