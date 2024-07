Cade nella cascata mentre gira un reel per Instagram: influencer muore dopo un volo di 90 metri

L'ultimo reel su Instagram, poi la caduta nel vuoto. Aanvi Kamdar, una travel influencer di 27 anni, è morta dopo essere precipitata da un'altezza di oltre 90 metri nella gola della cascata di Kumbhe, situata a circa 80 chilometri da Mumbai, in India. L'incidente è avvenuto martedì 16 luglio: la giovane era insieme ad alcuni amici e stava girando un reel da condividere sul suo profilo Instagram, dove quasi 300mila follower seguivano i suoi consigli su viaggi e posti da visitare.

Cade nella cascata mentre gira un reel: morta l'influencer Aanvi Kamdar

L'incidente, come confermato dalle autorità locali, è avvenuto intorno alle 10.30, ma la giovane non è stata rinvenuta subito. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso e la guardia costiera, ma ci sono volute ore per individuare il luogo in cui si trovava Aanvi Kamdar: "È caduta sulla roccia scivolosa - ha raccontato un soccorritore al The Economic Times -, ma inizialmente non riuscivamo a capire dove fosse. Una volta trovata, è stata recuperata con una barella attaccata a delle corde. Sei soccorritori sono scesi nel punto in cui era atterrata la ragazza e altri 50 hanno prestato assistenza dalla cima della collina. Ci sono volute circa sei ore per completare le operazioni di recupero".

La 27enne è stata trasportata d'urgenza al Mangaon Taluka Government Hospital, dove si è spenta la sera stessa a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Le autorità locali hanno confermato la dinamica dell'incidente: "La ragazza stava girando un video su Instagram al momento dell'incidente, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta nella gola".

Ragioniera e contabile, Aanvi Kamdar era diventata molto seguita su Instagram grazie al suo account @theglocaljournal, in cui pubblicava foto e video dei suoi viaggi, oltre a diversi consigli e suggerimenti sui posti da visitare assolutamente e sulle esperienze da fare nelle diverse località. Nel suo ultimo post, pubblicato lunedì 15 luglio, il giorno prima della tragedia, consigliava i cinque posti in India da vedere durante la stagione delle piogge.