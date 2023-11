Eseguito il primo trapianto di un intero occhio

Il primo trapianto di un intero occhio umano è stato portato a termine con successo a New York negli Stati Uniti. L'intervento, avvenuto alcuni mesi fa durante un trapianto parziale di faccia, secondo i medici è andato a buon fine. I dettagli sono stati resi noti in un articolo di Scientific America: la complessa operazione è durata 21 ore, ha richiesto l'intervento di 140 chirurghi e ha completamente cambiato l'aspetto del paziente, un ex militare che aveva perso gran parte del viso in un incidente sul lavoro. Eduardo Rodriguez, il dottore a capo dell'equipe che ha condotto l'intervento, ha espresso enorme soddisfazione per il risultato ottenuto: "Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito".

Il trapianto di occhio è stato effettuato su Aaron James, un veterano militare originario dell'Arkansas, che nel 2021 era rimasto vittima di un terribile incidente. Durante dei lavori come manutentore elettrico in Oklahoma, l'uomo ha inavvertitamente toccato un cavo dell'alta tensione. Una scossa devastante, che aveva deturpato orribilmente il volto di Aaron, con danni molto estesi all'occhio sinistro, le labbra, il naso e l'arto sinistro. Secondo i medici l'occhio trapiantato mostra "notevoli" segnali di buona salute ma Aaron James ancora non può vedere. James si augura che con il tempo la vista torni e che l'innovativo intervento a cui è stato sottoposto possa aiutare la medicina dei trapianti: "Se riuscirò a vedere sarà fantastico - ha dichiarato alla Cnn -. Vorrei ringraziare il donatore e la famiglia del donatore. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".

Durante il suo calvario Aaron ha avuto sempre al suo fianco la moglie Meagan, che ai media statunitensi ha raccontato il drammatico giorno dell'incidente. La donna era andata a prendere la figlia a scuola quando ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto: ha risposto ed è riuscita a capire solo poche parole, "Aaron", "incidente", "grave". In una seconda telefonata un medico le ha riferito cosa era successo al marito e che le sue condizioni erano gravi. Quando le ha chiesto se si sarebbe ripreso, il dottore le ha risposto: "Posso prometterle è che non morirà prima del suo arrivo". Poi la lunga ripresa e il complicato intervento che ha restituito un volto e un secondo occhio ad Aaron, ma la strada verso un completo recupero è ancora lunga.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp