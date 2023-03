Partorisce e abbandona il neonato nella pattumiera di una stazione di servizio

Un neonato con appena un'ora di vita è stato portato in ospedale dove è ricoverato in condizioni definite critiche ma stabili dopo essere stato abbandonato in un bidone della spazzatura. È successo a Fullerton, alle porte di Los Angeles. Il bimbo è stato scoperto nel bagno di una stazione di servizio di Orangethorpe Avenue intorno alle 15.30 di giovedì 9 marzo (ora locale). A dare l'allarme è stato un dipendente del distributore di benzina che ha sentito piangere il neonato trovandolo nella pattumiera, all'interno di un sacchetto.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno effettuato le prime manovre salvavita in attesa dei paramedici che hanno poi trasportato il piccolo in ospedale. Il sospetto è che la madre possa aver partorito nella stessa stazione di servizio, o poco vicino. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori che stanno cercando di risalire all'identità dei genitori.

