Abbandonò la fidanzata in auto dopo l'incidente e lei morì per le ferite, condannato

Dopo aver fatto un terribile incidente, finendo con l'auto contro il muro, era scappato nonostante la sua fidanzata fosse nell'auto e gravemente ferita. L'ha abbandonata senza pensare a lei e la ragazza è poi morta per le ferite riportate. Per questo un giovane di 29 anni è stato condannato e finirà ora in prigione nel Regno Unito. Cameron Jones era fuggito dalla scena dell'incidente perché non aveva l'assicurazione e non voleva essere scoperto. Ma per scappare dalle sue responsabilità ha lasciato la 25enne Demi Leigh Mabbitt da sola nel veicolo. Quando i soccorsi hanno trovato la ragazza la sua situazione fisica era già molto grave, e nonostante le cure lei è poi morta dopo una settimana lo scorso 5 aprile.

L'orribile incidente è avvenuto a Merthyr Tydfil, nel Galles meridionale. Ora l'autista è stato condannato per guida pericolosa e senza assicurazione. Come racconta il tabloid britannico Daily Mail, dopo l'incidente le forze dell'ordine avevano inizialmente inserito Jones nell'elenco delle persone scomparse e temevano che gli fosse successo qualcosa, ma dopo pochi giorni lo hanno invece inserito tra i sospetti e i ricercati. Il 29enne ha provato a nascondersi ma alla fine è stato trovato e due persone che lo hanno ospitato sono state arrestate. Demi Leigh Mabbitt era sul sedile anteriore dell'Audi A3 bianca di Jones quando questa si è schiantata sulla Swansea Road, intorno alle 23.45. Non sono chiare le circostanze dell'incidente ma non sono stati coinvolti altri veicoli.

Dopo il fatto gli amici della 25enne, sconvolti, hanno esortato Jones a costituirsi e hanno pubblicato sui social media fotografie del giovane, affinché fosse identificato. Il padre della ragazza ha detto che "non ci sono parole per descrivere lo strazio" che la famiglia sta vivendo, aggiungendo che sua figlia "non sarà mai dimenticata". "Demi era una figlia, una nipote, una sorella, una zia e una cugina meravigliose. Era un'anima gentile, anche se non era la più grande o la più giovane, era il capo, la colla che teneva unita la nostra famiglia e una combattente fino alla fine", ha affermato.