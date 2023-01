Bimbo di 6 anni spara all'insegnante che cercava di confiscargli la pistola a scuola

Non è più in pericolo di vita Abby Zwerner, l'insegnante statunitense di 25 anni che era stata gravemente ferita a colpi di pistola da un suo studente a cui aveva cercato di confiscare una pistola in classe durante una lezione nella scuola elementare Richneck di Newport News, in Virginia. A far luce su quanto successo il padre di un giovane alunno che ha raccontato di come la classe stava leggendo e stava per andare al corso di arte quando un bambino ha estratto una pistola dallo zaino e l'ha puntata contro la sua insegnante, Abby Zwerner. "Stava per confiscargli l'arma, ed è allora che ha sparato", ha detto. Il proiettile ha colpito Zwerner all'addome dopo averle perforato la mano. Ma prima di accasciarsi al suolo l'insegnante ha avuto la prontezza di spingere via fuori dalla classe gli altri studenti dicendo loro di scappare.

Non si sa come il bambino sia entrato in possesso della pistola che ha usato per sparare. Il sindaco di Newport News, Phillip Jones, ha affermato che le condizioni dell'insegnante "tendono in una direzione positiva" mentre rimane ricoverata in ospedale con gravi ferite. La sorella di Abby Zwerner si è trovata inoltre costretta ad aprire una raccolta fondi per sostenere le spese di riabilitazione della giovanissima insegnante.