Spari durante un comizio: Shinzo Abe vittima di un attentato

L'ex premier del Giappone Shinzo Abe è stato vittima di un attentato oggi 8 luglio 2022 intorno alle 11:30 ora locale a Nara. L'ex premier è stato raggiunto alla schiena da due colpi sparati a distanza ravvicinata, a tre secondi l'uno dall'altro. Abe era in piedi su un piccolo podio, mentre stava parlando in pubblico, in mezzo alla strada.

Shinzo Abe è stato ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiopolmonare - una formula che in Giappone precede solitamente l'annuncio formale del decesso.

L'uomo che ha aggredito l'ex primo ministro giapponese ha utilizzato un'arma - una sorta di doppietta a canne corte - di evidente fattura artigianale, occultata in una borsa. Si tratta di un 41enne di Naha, Tetsuya Yamagami, che si era avvicinato all'ex premier alle spalle, mentre quest'ultimo presentava i candidati locali alle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio.

L'aggressione ha gettato nello sgomento i cittadini giapponesi e la classe politica: il Paese è noto infatti per l'estrema rigidità delle sue leggi sul controllo delle armi da fuoco, e le vittime di violenza armata si contano ogni anno sulle dita di una mano.

Chi è Shinzo Abe

Il 67enne Shinzo Abe è stato il primo ministro politicamente più longevo nella storia del Giappone post-bellico, guidando molteplici governi tra il 2006 e il 2007, e di nuovo dal 2012 al 2020, quando ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute. Promotore di una "normalizzazione istituzionale" del Paese, Abe si e' battuto per il superamento del pacifismo costituzionale, ed ha promosso con convinzione il processo di rafforzamento delle capacita' difensive accelerato dall'attuale esecutivo. Il nome dell'ex premier e' anche connesso alla cosiddetta "Abenomics": l'insieme di politiche economiche espansive e di riforma adottate dall'ex premier per tentare di superare lo stallo deflattivo della terza economia globale e rilanciarne la crescita.