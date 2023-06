Sono ingenti i danni che il crollo della diga di Kakhovskaya ha creato alla zona di Oleshky. L'area è completamente allagata e sono moltissimi gli abitanti che si stanno rifugiando sui tetti delle abitazioni. Sono tantissimi i cittadini che chiedono disperatamente di essere salvati dalle forze armate russe ma da loro non arriva nessun aiuto. I droni ucraini inviati da Kiev non possono far nulla nella zona occupata.

Continua a leggere su Today...