Prende la pillola abortiva al settimo mese: donna condannata a 2 anni di carcere

Oltre due anni di carcere. Questa la pena inflitta dai giudici del Regno Unito ad una donna che ha utilizzato medicinali al fine di indurre un aborto, oltre il limite consentito dalla legge. Dopo aver effettuato un consulto a distanza la signora, già madre di tre figli, ha ricevuto il farmaco nell'ambito del programma "pillole per posta", introdotto durante la pandemia di Covid per le gravidanze indesiderate fino a 10 settimane. I pubblici ministeri hanno affermato che la donna aveva consapevolmente ingannato il Servizio britannico di consulenza sulla gravidanza (British pregnancy advisory service - Bpas) affermando che era al di sotto del limite di 10 settimane, quando invece credeva di essere incinta di circa 28 settimane. I medici hanno successivamente concluso che il feto era di 32-34 settimane di gestazione (tra sette e otto mesi) al momento dell'interruzione.

Denunciata dai medici

In Inghilterra, Scozia e Galles, l'aborto è generalmente legale fino a 24 settimane, ma viene eseguito in ospedale o in clinica dopo 10 settimane. La donna aveva scoperto di essere incinta nel dicembre 2019 prima di organizzare una consultazione telefonica col Bpas nel maggio 2020. Ha preso le medicine a casa ed è stata successivamente ricoverata in ospedale dopo aver chiamato i servizi di emergenza. La polizia è stata chiamata al suo capezzale dal personale dell'ospedale. L'accusa, secondo quanto riferisce il quotidiano The Guardian, ha sostenuto che la donna avesse detto alla polizia di aver mentito al Bpas su quanto fosse lunga la sua gravidanza per ottenere le pillole.

La donna di 44 anni si è dichiarata colpevole a marzo di quest'anno ai sensi della legge sui reati contro la persona, una legislazione che risale al 1861. In base alla decisione della corte britannica sconterà metà della sua pena di 28 mesi in custodia e il resto in licenza. In origine, si era dichiarata non colpevole di un'accusa di reato di distruzione di minori. Il giudice del caso ha affermato che la donna provava "un rimorso molto profondo e genuino" ed era tormentata dal senso di colpa e tormentata da incubi per le sue azioni.

Il giudice Pepperall ha dichiarato: "Questo caso riguarda la decisione tragica e illegale di una donna di ottenere un aborto tardivo. A mio giudizio la tua colpevolezza era alta… perché sapevi benissimo che la tua gravidanza era oltre il limite delle 24 settimane, e hai deliberatamente mentito per avere accesso ai servizi di telemedicina". I giudici hanno sottolineato a più riprese l'importanza del tormento e del senso di colpa provato dalla donna, che ha sofferto anche di depressione, incubi e flashback a seguito dell'aborto. Hanno aggiunto che se la donna si fosse dichiarata colpevole alla prima occasione presso il tribunale dei magistrati, la pena detentiva avrebbe potuto essere sospesa.

Proteste dei medici

Negli ultimi tre anni è aumentato il numero di donne e ragazze che devono affrontare le indagini della polizia e la minaccia dell'ergastolo ai sensi delle attuali leggi sull'aborto, in base ai dati del Bpas. Nel 2022, una donna che ha usato farmaci per l'aborto nel tentativo fallito di porre fine alla propria gravidanza è stata denunciata alla polizia dal suo team medico. "Negli ultimi tre anni, c'è stato un aumento del numero di donne e ragazze che hanno affrontato il trauma di lunghe indagini di polizia e sono state minacciate di reclusione fino all'ergastolo ai sensi della nostra arcaica legge sull'aborto", ha commentato Clare Murphy, amministratrice delegata del Bpas.

Secondo la difesa la donna avrebbe bisogno di "famiglia e sostegno" e non di una pena detentiva. Alcuni gruppi di medici, tra cui il Royal College of Obstetricians and Gynecologists e il Royal College of Midwives, hanno inviato una richiesta di mitigazione della pena ad aprile di quest'anno. "Chiediamo a Vostro Onore di considerare la clemenza in questo caso... temiamo che se il caso davanti a voi riceve una pena detentiva, potrebbe segnalare ad altre donne che accedono ai servizi di aborto telemedico, o che subiscono parti successivi alla gestazione, che rischiano la reclusione se cercano assistenza medica", si legge nella lettera. Il giudice ha invece dichiarato la lettera "inappropriata", aggiungendo che "non accetta che la reclusione in questo caso possa dissuadere donne e ragazze dal cercare legalmente cure per l'aborto entro il limite di 24 settimane".

"Questa convinzione non serve a nessuno, né a lei, né ai suoi figli, né all'interesse pubblico", ha commentato Mandu Reid, leader del partito Women's Equality, aggiungendo: "Tutto ciò che fa è punire una donna per aver cercato assistenza sanitaria nel mezzo di una pandemia e rischiare di dissuadere le donne che desiderano o necessitano di un aborto dal cercare tale assistenza in futuro". Dopo questo caso, insieme a numerosi esponenti laboulisti, anche Caroline Nokes, la presidente conservatrice del comitato per le donne e le pari opportunità dei Comuni, ha affermato che la legislazione sull'aborto è "molto obsoleta" e dovrebbe essere rivista.