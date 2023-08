Aborto negato: 13enne incinta dopo uno stupro costretta a partorire

Una ragazzina di 13 anni ha dato alla luce un bambino dopo essere stata violentata e messa incinta da uno sconosciuto. È successo a Clarksdale, cittadina del Mississippi, negli Usa. La madre della ragazzina avrebbe voluto farla abortire, ma non è stato possibile a causa della legge dello Stato di residenza e di quelli confinanti, che consentono l'aborto solo in rari casi. Lo denuncia un reportage del Time.

La ragazzina, chiamata Ashley nel reportage della prestigiosa rivista americana, era stata stuprata da uno sconosciuto mentre si trovava nel giardino di casa, ma aveva nascosto la violenza alla madre per diverse settimane. Quando l'episodio è venuto alla luce e si è scoperto che la piccola era incinta, la madre ha cercato una struttura dove poter praticare l'aborto, ma invano.

Nel Mississippi, dopo che la corte suprema degli Stati Uniti ha annullato i diritti di accesso all'aborto a livello nazionale che erano stati stabiliti dal precedente Roe vs Wade, sono state approvate diverse norme che limitano l'interruzione di gravidanza ai casi in cui la vita della donna è a rischio. Secondo il Time, lo Stato ha fatto due eccezioni in caso di stupro. Ma questa eccezione sarebbe valsa a poco nel caso di Ashley: la clinica più vicina che avrebbe accettato di fare l'intervento si trova a Chicago, a nove ore di viaggio dalla sua casa. Inoltre, il costo sarebbe stato esorbitanti per la famiglia. Da qui, la decisione inevitabile di portare a termine il parto.

Il caso di Ashley non è isolato: la scorsa estate, un giornale locale dell'Ohio ha riferito che una bambina di 10 anni che è stata stuprata ha dovuto recarsi in Indiana per abortire a causa delle restrizioni nel suo Stato. Altre notizie descrivono in dettaglio come le donne siano quasi morte perché i medici hanno dovuto aspettare che la loro vita fosse a rischio per eseguire un aborto, o che molte donne ora devono percorrere lunghe distanze per ottenere qualsiasi tipo di assistenza sanitaria riproduttiva. Si stima che 25 milioni di donne di età compresa tra 15 e 33 anni vivano in Stati che hanno restrizioni sull'aborto.

