Scandalo nell'Oms: "Donne abusate da membri dello staff e pagate 250 dollari"

Oltre cento donne sarebbero state abusate da membri dello staff dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Le prove le ha raccolte in un rapporto interno all'organizzazione delle Nazioni Unite la dottoressa Gaya Gamhewage, recatasi in Congo per prevenire gli abusi sessuali nel Paese dell'Africa centrale. Il report è stato visionato dai giornalisti dell'Associated Press e fornisce dettagli su quello che è stato definito "più grande scandalo sessuale della storia dell'Oms".

Tutto nasce nel periodo in cui in Congo si è diffusa l'epidemia di ebola. Le donne sarebbero state abusate dai funzionari dell'Oms intervenuti nel Paese per curarle tra il 2018 e il 2020. Secondo il documento interno, l’agenzia delle Nazioni Unite ha pagato 250 dollari ciascuna ad almeno 104 donne che affermano di aver subito abusi o sfruttamenti sessuali da parte di questi operatori sanitari. L'importo ricevuto da ogni donna è inferiore alle spese di un solo giorno che alcuni funzionari delle Nazioni Unite ricevono per lavorare a Kinshasa, la capitale congolese. Si tratterebbe di 19 dollari in più rispetto a quanto la dottoressa Gamhewage ha ricevuto al giorno durante la sua visita di tre giorni in Congo.

Durante la sua ispezione, avvenuta a marzo di quest'anno, la dottoressa Gamhewage ha incontrato varie vittime di abusi, di cui una che ha dato alla luce un bambino con "una malformazione che richiedeva cure mediche speciali". Un aggravio importante di costi medici per la giovane madre in uno dei Paesi più poveri del mondo, dove molte persone sopravvivono con meno di 2,15 dollari al giorno. Per ricevere il denaro, come 'compensazione' degli abusi, le donne dovevano completare corsi di formazione destinati ad aiutarle ad avviare “attività generatrici di reddito”. In questo modo i pagamenti sembrano cercare di aggirare la politica dichiarata dalle Nazioni Unite secondo cui "non si pagano le riparazioni", per cui il denaro viene inserito in un “pacchetto completo” di sostegno alle vittime.

In base al report molte donne congolesi che hanno subito abusi sessuali non hanno ancora ricevuto questo pagamento. Da un documento dell'agenzia Onu, risulterebbe che circa un terzo delle vittime conosciute era "impossibile da localizzare", mentre quasi una dozzina di donne avrebbe rifiutato l'offerta di "compensazione". In totale l'Oms ha messo a disposizione 26mila dollari per le vittime di abusi, che equivale a circa l’1% dei 2 milioni di dollari del "fondo di assistenza ai sopravvissuti" creato dall’agenzia per le vittime di "cattiva condotta sessuale", avvenute principalmente in Congo.