I crimini contro i bambini ucraini: "Ci sono casi di abusi sessuali"

"Sul territorio dell'Ucraina sono stati commessi crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Le forze armate della Federazione Russa sono responsabili della stragrande maggioranza delle violazioni rilevate". A dirlo è stata Jasminka Dzumhur, un membro della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite per le indagini sulle violazioni in Ucraina e commissario per i diritti umani della Bosnia ed Erzegovina.

"Lo spettro delle violazioni è molto ampio" ha detto ancora Dzhumkhur in un'intervista rilasciata all'emittente ceca Radio Free Europe. "Stiamo parlando di torture, violenze, stupri e altre forme di violenza sessuale. Abbiamo registrato diversi crimini contro i bambini, tra cui un'ampia gamma di abusi sessuali. Quanto ai crimini contro i bambini, sono stati feriti o uccisi con armi da fuoco, ma anche abusati sessualmente. Abbiamo registrato violazioni dei diritti dei bambini che si trovano nelle case per minori abbandonati".