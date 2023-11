Accoltella il marito poi si getta con l'auto in un lago con i tre figli piccoli

Ha prima accoltellato il marito, poi in uno stato di follia è andata in macchina con i tre figli piccoli, ha guidato fino a un lago vicino e si è lanciata nell'acqua con il veicolo. Per fortuna i tre piccoli di otto, nove e dieci anni, sono stati salvati e la donna, Wei Fen Ong, è stata arrestata e ora dovrà affrontare tre capi d'accusa, tra cui aggressione aggravata con arma letale. È accaduto in Texas, negli Stati Uniti. Come racconta il Daily Mail la polizia ha risposto a una chiamata dopo che il marito era stato accoltellato. I primi soccorritori lo hanno portato in ospedale e i funzionari hanno detto che dovrebbe sopravvivere.

Ma poco dopo, la polizia ha ricevuto un'altra chiamata per un'auto finita in un laghetto della zona. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno tirato fuori dal veicolo sommerso la donna e due dei bambini. Il più grande era riuscito a liberarsi da solo. Uno dei bambini più piccoli è stato rianimato sul posto da un agente di polizia, mentre l'altro è stato rianimato dai paramedici durante il trasporto in ospedale. Le tracce profonde degli pneumatici mostrano il percorso del veicolo nello stagno e fanno capire che la donna stesse guidando ad una velocità di circa 50 chilometri l'ora.

