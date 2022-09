Accoltellamento di massa: 10 vittime e 18 feriti, trovato morto uno dei fratelli killer

Damien Sanderson, 31 anni, uno dei sospetti in un accoltellamento di massa nel Saskatchewan, in Canada, che ha provocato 10 morti e 18 feriti, è stato trovato morto lunedì mattina nella James Smith Cree Nation in un prato vicino a una casa, secondo la Royal Canadian Mounted Police. Sanderson ha riportato ferite che non si ritiene siano stare autoinflitte, ha detto un responsabile della polizia.Tradotto: è stato ucciso.

Il fratello di Damien, Myles, 30 anni, potrebbe essere ferito e rivolgersi a un medico, ha aggiunto Blackmore. "Anche se è ferito, non significa che non sia ancora pericoloso". Blackmore ha detto che Myles ha una lunga fedina penale che coinvolge sia reati contro le persone che crimini contro la proprietà e ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi a lui se viene avvistato.

Gli omicidi

La polizia ha ricevuto la prima segnalazione di un accoltellamento alla James Smith Cree Nation alle 5:40 di ieri ora locale, e in pochi minuti sono arrivate molte altre chiamate per segnalare altri accoltellamenti in tutta la comunità indigena, ha detto la polizia. In poche ore, la situazione si è trasformata in un accoltellamento di massa con almeno 25 vittime, 10 delle quali sono morte, ha detto la polizia. La James Smith Cree Nation è una comunità di circa 2.000 residenti a nord-est del villaggio di Weldon, che ospita solo 200 persone.

Tre elicotteri della STARS Air Ambulance sono stati inviati alla James Smith Cree Nation durante l'attacco, ha detto alla CNN il portavoce della compagnia Mark Oddan. Gli equipaggi degli elicotteri hanno portato alcune vittime al Royal University Hospital di Saskatoon e molti altri pazienti sono stati portati negli ospedali locali da ambulanze a terra, ha detto Oddan.

Le autorità hanno identificato 13 scene separate in cui sono avvenuti gli attacchi. Potrebbero esserci altre vittime che sono state ferite e si sono trasportate in ospedale, ha detto la polizia, esortando le possibili vittime a contattare le forze dell'ordine. Meno di tre ore dopo la segnalazione del primo attacco, la polizia ha identificato Damian Sanderson e Myles Sanderson come sospetti negli accoltellamenti.

La polizia ha rifiutato di speculare sul motivo dell'attacco, ma Bobby Cameron della Federation of Sovereign Indigenous Nations ha suggerito che potrebbero essere motiovazioni legate al consumo di droga. Logan Stein, un giornalista locale, ha detto alla BBC che la zona dell'attacco è estremamente remota. Ha detto che gli aggressori sembravano essere andati porta a porta ad attaccare la gente del posto. La strage ha colpito quasi tutti i nuclei familiari: nei villaggi della zona tutti si conoscono e buona parte delle persone sono imparentate tra di loro.