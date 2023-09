I paletti di Putin per rianimare gli accordi sul grano

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato oggi a Sochi il presidente russo Vladimir Putin. Al centro del dibattito tra i due leader la possibilità di ripristinare l'accordo sul grano che per alcuni mesi ha consentito l'esportazione dei cereali ucraini attraverso il Mar Nero. Il patto è scaduto il 17 luglio scorso e non è stato rinnovato per volontà di Mosca. L'accordo era stato mediato nel luglio 2022 dalle Nazioni Unite e dalla Turchia per contribuire ad alleviare la crisi alimentare globale in seguito all'invasione iniziata il 24 febbraio del 2022. E aveva contribuito a mantenere stabili i prezzi dei prodotti alimentari a livello mondiale.

Da quando Mosca ha abbandonato l'accordo dichiarandolo concluso, l'esercito russo avrebbe iniziato a colpire i porti ucraini e le infrastrutture cerealicole sul Mar Nero e sul Danubio, facendo impennare i prezzi globali del grano. I funzionari ucraini affermano che Mosca ha colpito 26 strutture portuali, cinque navi civili e 180mila tonnellate di grano solo nei primi nove giorni dalla rottura del patto.

Come sono andati i colloqui

La missione di Erdogan è convincere il leader russo a riattivare quel patto. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che la prima parte dei colloqui è stata "molto costruttiva" aggiungendo però che la Russia non avrebbe firmato alcun documento. "Le relazioni tra la Russia e la Turchia si stanno sviluppando con successo in tutti i settori e in tutte le direzioni" ha affermato Putin secondo l'agenzia Ria Novosti, definendo il bilaterale "un successo". Ankara si è detta pronta a fare il necessario per inviare grano ad alcuni paesi poveri dell'Africa, sottolineando che Turchia e Russia concordano su questo. Putin dal canto sua ha reso noto che la Russia sta già negoziando per conto suo "accordi con sei Paesi africani ai quali siamo pronti a fornire gratuitamente cereali".

Con uno sguardo all'Africa, il presidente russo valuta anche altre strade. E parla di accordi con la Turchia e con il Qatar sul grano che sono alternativi e non sostitutivi rispetto a quello con l'Ucraina. In questo contesto Putin ha voluto ringraziare "il Qatar che è pronto a supportare i Paesi più poveri".

Il presidente russo ha quindi accusato i Paesi occidentali di aver "costretto" la Russia a "ritirarsi dall'accordo sul grano" affermando che il mancato rinnovo del patto "non ha alcuna relazione con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari''. "L'Occidente ci ha ingannato sulla natura umanitaria dell'accordo" ha dichiarato il presidente della Federazione russa, spiegando poi che "i paesi occidentali continuano a non rispettare l'adempimento degli obblighi nei confronti della Russia derivanti" dal medesimo accordo. Per questo Putin si dice pronto a firmare un nuovo patto, ma lo farà solo quando "verranno soddisfatti gli accordi già presenti" e "verranno rimossi gli ostacoli sui prodotti russi". In particolare alle esportazioni di cereali e fertilizzanti.

A margine del bilaterale Putin ha anche accusato l'Ucraina di aver "utilizzato i corridoi umanitari per attacchi terroristici contro installazioni civili e militari russe", un comportamento che per il leader russo "non poteva più essere tollerato".

Erdogan: "Trovare una soluzione è possibile"

La possibilità di un accordo resta dunque lontana, ma non impossibile. Al termine dell'incontro Erdogan si è mostrato ottimista. "Crediamo che sia possibile trovare una soluzione che andrà incontro alle aspettative nel breve periodo" ha affermato il presidente turco. Che allo stesso tempo ha sollecitato l'Ucraina ad "ammorbidire il suo approccio per rendere possibile l'adozione di passi congiunti con la Russia".

Le aspettative della Russia sono note a tutti, ha aggiunto, per poi annunciare che nel quadro di un lavoro congiunto con l'Onu è stato elaborato un insieme di suggerimenti un insieme di suggerimenti volti a placare i timori russi.

Kiev: "Qualsiasi negoziazione con Putin è fittizia e inutile"

Secondo Kiev ogni tentativo di mediazione però è destinato a naufragare. ''Oggi abbiamo ricevuto l'ennesima conferma che qualsiasi 'negoziazione' con Putin è fittizia e inutile" ha scritto in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Putin, scrive Podolyak, ''vive chiaramente nella sua realtà, dove 'tutti sono colpevoli tranne lui; non è stata la Russia a iniziare la guerra; l'accordo sul grano è stato interrotto da droni non identificati, ecc'".

Per Podolyak ''resta tuttavia la domanda: perché tentare di volta in volta di organizzare un processo di mediazione fittizio che non funziona? Perché cercare di dare alla Russia un’agenzia artificiale, rendendosi conto che la Russia non aderirà al diritto internazionale, non attuerà gli accordi o non si assumerà volontariamente la responsabilità della distruzione? Perché 'fare il gioco di Putin', il cui compito principale è accusare i non coinvolti e nel frattempo uccidere gli innocenti?''.

L'Ue: "Bloccando le esportazioni la Russia ci guadagna"

Anche dai vertici dell'Ue trapela ben poco ottimismo. Il portavoce per gli Affari Esteri della Commissione Europea, Peter Stano, ha spiegato oggi a Bruxelles che bloccando le esportazioni di cereali dall'Ucraina, la Russia "in realtà guadagna, perché provoca un rialzo dei prezzi, incassando molti soldi, e nel contempo aumenta le proprie esportazioni" di grano. E dunque, a suo dire, Mosca non avrebbe interesse a rinnovare gli accordi.

