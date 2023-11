Accordo Israele-Hamas sugli ostaggi: chi sarà rilasciato, tutte le cose da sapere

Il governo israeliano ha approvato, dopo una riunione fiume del gabinetto di guerra durata fino a tarda notte, un accordo con Hamas per garantire il rilascio di 50 ostaggi (donne e bambini) detenuti a Gaza: saranno liberati durante una pausa di quattro giorni nei combattimenti e il rilascio di ogni 10 ostaggi aggiuntivi prolungherà di un giorno la pausa nei combattimenti . In cambio, Israele si impegna a fare uscire dalle sue carceri almeno 150 tra donne e minori palestinesi.

Strutturato per incoraggiare ulteriori rilasci

L'accordo è stato evidentemente strutturato per incoraggiare ulteriori rilasci in futuro. L'intesa prevede anche l'ingresso a Gaza di 300 camion di aiuti al giorno e, per i soli giorni di stop ai combattimenti, carburante, che è disperatamente necessario per i generatori degli ospedali, per la desalinizzazione dell'acqua e per gli impianti fognari.

La tregua non comporta il termine delle ostilità: è un'intesa fragile, ma è un primo passo. Durante la pausa di quattro giorni, il traffico aereo si fermerà completamente nel sud di Gaza e si fermerà per sei ore al giorno, dalle 10:00 alle 16:00 ora locale, nel nord di Gaza.

"Una decisione difficile ma giusta"

"Una decisione difficile ma giusta". Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, spiega così il via libera del governo all'accordo per la liberazione di 50 ostaggi rapiti da Hamas nell'attacco del 7 ottobre. I primi a essere rilasciati dovrebbero essere 30 bambini, 8 madri e altre 12 donne a partire probabilmente già da giovedì 23 novembre. Numeri alla mano, per ogni ostaggio rilasciato Israele libererà 3 palestinesi attualmente detenuti.

Il sì del governo all'intesa è la conseguenza del via libera del gabinetto di guerra al piano: a favore, quindi, i 19 voti degli esponenti del Likud di Benjamin Netanyahu e i 5 del partito di Unità Nazionale di Benny Gantz. Dalla stessa parte anche il partito ultra ortodosso Shas, che ha 6 voti. Secondo quanto riferisce Channel 12, i primi ostaggi verranno rilasciati a partire da domani, giovedì 23 novembre. Donne e bambini dovrebbero essere liberati a gruppi di 12, giorno per giorno.

Joe Biden si dice "straordinariamente soddisfatto" dal fatto che alcuni degli ostaggi che hanno sopportato "settimane di prigionia e un calvario indicibile" saranno riuniti alle loro famiglie una volta che l'accordo sarà attuato. Il presidente Usa ringrazia i leader di Qatar ed Egitto per la loro “leadership e partnership critica” nel raggiungimento dell'accordo.

Il rilascio in 5 fasi

L'ufficio del primo ministro ha delineato il processo di rilascio e di trasferimento. Il protocollo potrebbe essere modificato nelle prossime ore. Come primo step, Hamas consegnerà gli ostaggi alla Croce Rossa. Donne e bambini, nella seconda fase, verranno quindi portati a rappresentanti delle forze di difesa israeliane.

Quindi, nel terzo step, sono in programma i primi controlli medici con il trasferimento in uno dei cinque centri allestiti per l'incontro con le famiglie. Nella quarta tappa, medici e membri della sicurezza si confronteranno per stabilire se qualcuno degli ostaggi possa essere ascoltato. Il quinto, eventuale passaggio prevede che almeno alcuni ostaggi rispondano alle domande per fornire informazioni utili.

Netanyahu: "La guerra continua"

L'accordo è "una decisione difficile ma è una decisione giusta", dice il primo ministro israeliano Netanyahu, parlando dopo un incontro con il suo gabinetto di guerra e con il gabinetto di sicurezza in generale. Rivolgendosi ai ministri del governo, Netanyahu aggiunge che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha contribuito a "migliorare il quadro dell'accordo presentato davanti a voi... per includere più ostaggi a un prezzo inferiore".

Il primo ministro fissa alcuni paletti: "Siamo in guerra e la guerra continuerà finché tutti gli obiettivi saranno raggiunti. Il ritorno degli ostaggi è una priorità e io sono assolutamente impegnato per raggiungere l'obiettivo. Non ci fermeremo fino a quando non saranno tornati tutti. La guerra prevede fasi e il ritorno degli ostaggi avrà fasi", dice Netanyahu.

La guerra iniziata il 7 ottobre

Israele ha iniziato ad attaccare Gaza dopo che i combattenti di Hamas hanno attraversato il confine il 7 ottobre, uccidendo 1.200 persone e prendendo in ostaggio più di 200 persone. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che più di 14.000 persone – tra cui più di 5.000 bambini – sono state uccise nella campagna israeliana di bombardamenti senza sosta sull'enclave assediata.

